18 минут назад
18-летний водитель «Митсубиси» врезался в «Фольксваген»: пострадала 40-летняя женщина
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получил травмы один человек.
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1361 нарушение ПДД.
К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли четверых водителей, за неиспользование ремней безопасности – 74.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрированоы 987 случаев превышения скорости.
Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 23 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
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