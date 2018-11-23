Происшествия

18 минут назад

18-летний водитель «Митсубиси» врезался в «Фольксваген»: пострадала 40-летняя женщина

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#Авария #ДТП
18-летний водитель «Митсубиси» врезался в «Фольксваген»: пострадала 40-летняя женщина

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получил травмы один человек.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 22 ноября в Липецке около шести часов вечера на трассе Орел – Тамбов 18-летний водитель «Митсубиси» допустил наезд на стоящий «Фольксваген» с 47-летней женщиной за рулем. В результате столкновения пострадала 40-летняя пассажирка первой иномарки. С травмами она была доставлена в больницу и после оказания помощи отпущена домой.

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1361 нарушение ПДД.

К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли четверых водителей, за неиспользование ремней безопасности – 74.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрированоы 987 случаев превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 23 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

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#Авария #ДТП

Комментарии (3)

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гостья

1 секунду назад
На ..уй, молодой целеустремленный)))) конечно же заработал)))) еще бы конечно научился бы ездить и было бы ваще )))
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???

8 минут назад
Опять чей - то выродок из чинуш?
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На ..уй

12 минут назад
ебнврт -где и как это ...ор взял Митсубиси?
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