сегодня, 10:55
Спасатели предупреждают липчан об опасности выхода на лёд
По данным инспекторов Центра ГИМС МЧС России по Липецкой области ледовая обстановка на водных объектах областного центра нестабильная.
Ледостав наблюдается на реке Воронеж в районе ЛТЗ, где толщина льда составляет 10-12 см, в районе НЛМК, толщина - 5-7 см, местами русло реки открыто, на Матырском водохранилище и в районе Сокола – лед 10 см.
Необходимо помнить, что относительно безопасным является лёд толщиной свыше 10 см. При этом необходимо учитывать его структуру и установившийся температурный режим. В настоящее время в связи с погодными условиями начавшийся ледостав таит в себе потенциальную угрозу для жизни любителей рыбалки и отдыха у воды. Особенно опасными являются участки, где лед покрыт снегом, у опор мостов, в местах вмерзания в лед деревьев, коряг, кустарников, мусора.
Спасатели рекомендует горожанам воздержаться от выхода на лёд, тщательно следить за своими детьми, не допускать игр возле водоемов, а также напоминают, что первый лед тонкий и слабый и не выдержит тяжести не только взрослого человека, но и ребенка.
Напоминаем основные правила безопасности на льду:
- нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости;
- нельзя проверять прочность льда ударом ноги;
- при рыбной ловле на льду рекомендуется делать лунки на расстоянии 5-6 метров одна от другой. Чтобы избежать беды, у рыбака должны быть спасательный жилет или нагрудник, а также веревка 15-20 м длиной с петлей на одном конце и грузом 400-500 г на другом. Груз поможет забросить шнур к провалившемуся в воду товарищу, петля нужна для того, чтобы пострадавший мог надежнее держаться, продев ее подмышки;
- запрещается выходить на лед в состоянии алкогольного опьянения, прыгать и бегать по льду, собираться большим количеством людей в одном месте.
При возникновении чрезвычайных ситуаций обращайтесь за помощью по телефону «112».
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