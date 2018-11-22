Елецкий телефонный террорист получил срок

Собранные следственным отделом по городу Елец СУ СК России по Липецкой области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 29-летнему местному жителю. Он признан виновным в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве, совершенном из хулиганских побуждений.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, следствием и судом установлено, что вечером 25 июля 2018 года подсудимый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения и эмоционального волнения из-за ссоры с бывшей супругой, со своего мобильного телефона отправил смс-сообщения на единый номер «112», сообщив оператору сведения о готовящемся в его квартире взрыве. С целью проверки данных сведений, эвакуации людей и обследования близлежащей территории в поисках взрывчатых веществ и взрывных устройств прибыли сотрудники полиции. Однако по результатам проверки сообщения ельчанина оказались ложными.



Преступление расследовано во взаимодействии с сотрудниками УФСБ и УМВД России по Липецкой области.



Вину в совершении преступления фигурант признал еще на стадии предварительного следствия и раскаялся в содеянном, пояснив, что действовал из хулиганских побуждений с целью привлечь к себе внимание. Вместе с тем следователем собрана необходимая доказательственная база, что позволило суду вынести обвинительный приговор.



Приговором суда виновному назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы.

