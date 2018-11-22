36 минут назад
Елецкий телефонный террорист получил срок
Собранные следственным отделом по городу Елец СУ СК России по Липецкой области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 29-летнему местному жителю. Он признан виновным в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве, совершенном из хулиганских побуждений.
Преступление расследовано во взаимодействии с сотрудниками УФСБ и УМВД России по Липецкой области.
Вину в совершении преступления фигурант признал еще на стадии предварительного следствия и раскаялся в содеянном, пояснив, что действовал из хулиганских побуждений с целью привлечь к себе внимание. Вместе с тем следователем собрана необходимая доказательственная база, что позволило суду вынести обвинительный приговор.
Приговором суда виновному назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы.