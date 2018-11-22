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59 минут назад

Скончался начальник ГРУ Игорь Коробов

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#ГРУ #Игорь Коробов
Скончался начальник ГРУ Игорь Коробов

Начальник главного управления российского Генштаба (ГРУ) Игорь Коробов скончался в среду на 63-м году жизни.

Начальник Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба ВС РФ Игорь Коробов умер в возрасте 62 лет после тяжелой болезни, - передает ТАСС. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

"Руководство Министерства обороны Российской Федерации, Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации и Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации с глубоким прискорбием извещают, что 21 ноября 2018 года на 63-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончался начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации - заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковник Коробов Игорь Валентинович", - сообщили в четверг в Минобороны России.

В ведомстве выразили соболезнования родным и близким Коробова, подчеркнув, что его деятельность на посту главы военной разведки была отмечена госнаградами, а также высшей степенью отличия - званием Героя России.

Коробов родился в Вязьме 3 августа 1956 года. Он нес службу в Вооруженных силах с 1973 года. По окончании с отличием летного отделения Ставропольского высшего военного авиационного училища летчиков и штурманов ПВО имени маршала авиации Судеца Коробов проходил службу в истребительном авиационном полку. В 1985 году после окончания Военной академии Советской Армии он служил в организационных структурах ГРУ Генштаба Вооруженных Сил РФ.

Окончив Военную академию Генштаба, Коробов продолжил службу в центральном органе военной разведки РФ. В январе 2016 года указом президента России военный был назначен начальником Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ - замначальника Генштаба ВС РФ.
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#ГРУ #Игорь Коробов

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