Происшествия

сегодня, 12:54

Начальника почты осудили за растрату

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#растрата
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Начальника почты осудили за растрату

Cобранные Чаплыгинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему начальнику отделения почтовой связи, виновной в растрате.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, следствием и судом установлено, что в июне 2018 года подсудимая, занимая должность начальника отделения почтовой связи, получила от пенсионерки деньги, предназначенные для оплаты коммунальных услуг. Но вместо того, чтобы произвести расчет, присвоила и потратила их на личные нужды. О махинациях почтового работника стало известно после того, как пенсионерка получила квитанции за коммунальные услуги с числившейся задолженностью, и за защитой своих прав обратилась в правоохранительные органы.

Преступление раскрыто во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Липецкой области.

В ходе следствия установлено, что женщина регулярно брала из кассы деньги, вырученные от продажи товаров. В общей сложности сумма ущерба, причиненного работодателю, составила более 115 тысяч рублей.

Вину в совершении преступления подсудимая признала еще на стадии предварительного следствия. Подробно рассказала об обстоятельствах произошедшего и частично погасила причиненный ущерб. В установленный законом двухмесячный срок следствием была собрана достаточная доказательственная база, что позволило суду вынести обвинительный приговор.

1 1653
#растрата
1

Комментарии (1)

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Алексей

34 минуты назад
А какие доказательства кроме признания вины добыты?
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