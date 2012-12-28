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Общество
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52 минуты назад
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В Добринском райне спасли застявшую в сетке-рабице косулю
Косуле обработали раны на голове и порезы на ноге и отпустили.
«На место происшествия незамедлительно выехали охотоведы, которые спасли животное. Затем косулю передали ветеринарным врачам. На месте событий работал ветеринарный фельдшер Добринской станции по борьбе с болезнями животных Олег Сатин. Он осмотрел косулю и обработал раны на голове, оставленные сброшенными рогами, а также порезы на ноге. После оказания необходимой медицинской помощи косулю выпустили на волю, где она могла вернуться к своей привычной среде обитания»,— сообщает Добринская станция по борьбе с болезнями животных.
Фото - vk.com/sbbgdobrinka
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