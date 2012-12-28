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52 минуты назад
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В Добринском райне спасли застявшую в сетке-рабице косулю

Косуле обработали раны на голове и порезы на ноге и отпустили.

В минувшую субботу, 11 января в Единую дежурно-диспетчерскую службу Добринского района поступило сообщение о запутавшейся  в селе Заря косулю: она попала в сетку-рабицу.

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«На место происшествия незамедлительно выехали охотоведы, которые спасли животное. Затем косулю передали ветеринарным врачам. На месте событий работал ветеринарный фельдшер Добринской станции по борьбе с болезнями животных Олег Сатин. Он осмотрел косулю и обработал раны на голове, оставленные сброшенными рогами, а также порезы на ноге. После оказания необходимой медицинской помощи косулю выпустили на волю, где она могла вернуться к своей привычной среде обитания»,— сообщает Добринская станция по борьбе с болезнями животных.

Фото -  vk.com/sbbgdobrinka

животные
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Фунтик
5 минут назад
Спасибо неравнодушные люди.А кто то их отстреливает
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Дуся
28 минут назад
Настоящие мужчины
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Светлана
30 минут назад
Молодцы
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