В Добринском райне спасли застявшую в сетке-рабице косулю

Косуле обработали раны на голове и порезы на ноге и отпустили.

В минувшую субботу, 11 января в Единую дежурно-диспетчерскую службу Добринского района поступило сообщение о запутавшейся в селе Заря косулю: она попала в сетку-рабицу.«На место происшествия незамедлительно выехали охотоведы, которые спасли животное. Затем косулю передали ветеринарным врачам. На месте событий работал ветеринарный фельдшер Добринской станции по борьбе с болезнями животных Олег Сатин. Он осмотрел косулю и обработал раны на голове, оставленные сброшенными рогами, а также порезы на ноге. После оказания необходимой медицинской помощи косулю выпустили на волю, где она могла вернуться к своей привычной среде обитания»,— сообщает Добринская станция по борьбе с болезнями животных.