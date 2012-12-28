38-летний липчанин потратил с чужой карты шесть тысяч рублей и сел на три года

Липчанин нашел возле магазина «Пятёрочка» на улице Московской банковскую карту и тут же пошёл тратить чужие деньги.

Советский районный суд Липецка приговорил 38-летнего липчанина к трём годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на год за кражу с чужой банковской карты 6234 рублей.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, карту липчанин нашел 6 июня прошлого года возле магазина «Пятёрочка» на улице Московской и тут же пошёл тратить чужие деньги. Всего за полчаса: с 11:37 по 12:05 он успел 12 раз расплатиться найденной картой, после чего её выбросил. Но вскоре мужчину вычислили по видеозаписям из магазина.В суде липчанин признал вину. Его осудили по «г» части третьей статьи 158 УК РФ «Кража с банковского счёта». Непосредственно за кражу шести тысяч рублей мужчина два года колонии строгого режима, но к этому сроку было присоединены неотбытые сроки по ранее назначенным наказаниям (липчанин уже был неоднократно судим).