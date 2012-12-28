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сегодня, 13:33
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38-летний липчанин потратил с чужой карты шесть тысяч рублей и сел на три года

Липчанин нашел возле магазина «Пятёрочка» на улице Московской банковскую карту и тут же пошёл тратить чужие деньги.

Советский районный суд Липецка приговорил 38-летнего липчанина к трём годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на год за кражу с чужой банковской карты 6234 рублей.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, карту липчанин нашел 6 июня прошлого года возле магазина «Пятёрочка» на улице Московской и тут же пошёл тратить чужие деньги. Всего за полчаса: с 11:37 по 12:05 он успел 12 раз расплатиться найденной картой, после чего её выбросил. Но вскоре мужчину вычислили по видеозаписям из магазина.

В суде липчанин признал вину. Его осудили по «г» части третьей статьи 158 УК РФ «Кража с банковского счёта». Непосредственно за кражу шести тысяч рублей мужчина два года колонии строгого режима, но к этому сроку было присоединены неотбытые сроки по ранее назначенным наказаниям (липчанин уже был неоднократно судим).
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Комментарии (3)

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Киркоров
43 минуты назад
Чё-то маловато дали за шесть тысяч. Могли бы и 25 лет дать.
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Чубайс
56 минут назад
украл вроде миллиарды ,и в награду получил путевку в Израиль вместе с гражданством ! А за украденные 6 тысячь рублей никто этому мужику гражданство Израиля не даст ! Тут только тюрьма !
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zzloyzz
сегодня, 13:42
На банковских картах пора размещать страшные картинки по аналогии с табачной продукцией. С картинками и надписями типа: "Расплатился чужой картой - уехал на строгий режим" или "Продиктовал CVC код - начал жизнь с нуля".
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