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Общество
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сегодня, 13:33
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38-летний липчанин потратил с чужой карты шесть тысяч рублей и сел на три года
Липчанин нашел возле магазина «Пятёрочка» на улице Московской банковскую карту и тут же пошёл тратить чужие деньги.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, карту липчанин нашел 6 июня прошлого года возле магазина «Пятёрочка» на улице Московской и тут же пошёл тратить чужие деньги. Всего за полчаса: с 11:37 по 12:05 он успел 12 раз расплатиться найденной картой, после чего её выбросил. Но вскоре мужчину вычислили по видеозаписям из магазина.
В суде липчанин признал вину. Его осудили по «г» части третьей статьи 158 УК РФ «Кража с банковского счёта». Непосредственно за кражу шести тысяч рублей мужчина два года колонии строгого режима, но к этому сроку было присоединены неотбытые сроки по ранее назначенным наказаниям (липчанин уже был неоднократно судим).
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