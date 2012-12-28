Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали сливочное масло, молоко и сметана

Лидерами подорожания в Липецкой области на прошлой неделе оказались огурцы и картофель. Подросли цены на сливочное и подсолнечное масло, молоко, сметану, рис. Дешевле стали творог, яйца и сахар.

Липецкстат представил данные оценки индекса потребительских цен на товары, которые по итогам прошлой недели (с 9 по 13 января) подорожали, подешевели или остались на прежнем уровне.На прошлой неделе в Липецкой области больше всего подорожали огурцы (+2,56%) и картофель (+2,07%). Среди плодоовощной продукции инфляция коснулась также капусты (+1,67%), менее одного процента выросли в цене лук, свекла, морковь. Росли цены на мясные и овощные консервы для детского питания (на 1,37% и 1,5% соответственно), сливочное масло (+1,77%), пастеризованное молоко (+0,98%), сметану (+1,2%).Подорожала также вермишель (+1,05%). Менее одного процента увеличилась стоимость подсолнечного масла, маргарина, сухих молочных смесей для детского питания, печенья, риса, макаронных изделий в целом.Перечень подешевевших продуктов по итогам прошлой недели оказался скромнее — в нем оказались мороженая рыба, творог, яйца, сахар, яблоки, помидоры. Практически на все продукты снижение цены оказалось менее одного процента — лишь томаты подешевели на 1,15%.Не изменились цены на говядину, свинину, баранину, охлажденных и мороженых кур, сыр, чай, соль, муку, ржаной хлеб, пшено, гречку.Из непродовольственных товаров заметно подорожали мужские футболки — на 1,45%. Дешевле стали хозяйственное мыло (-1,86%), стиральный порошок (-1,28%), сухие корма для животных (-0,33%). На прежнем уровне остались цены на джинсы для школьников, школьные спортивные костюмы, мужские носки и женские эластичные колготки, детские и взрослые кроссовки, туалетное мыло, шампунь, зубную пасту, сигареты с фильтром, спички, туалетную бумагу.