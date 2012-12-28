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Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали сливочное масло, молоко и сметана

Лидерами подорожания в Липецкой области на прошлой неделе оказались огурцы и картофель. Подросли цены на сливочное и подсолнечное масло, молоко, сметану, рис. Дешевле стали творог, яйца и сахар.

 Липецкстат представил данные оценки индекса потребительских цен на товары, которые по итогам прошлой недели (с 9 по 13 января) подорожали, подешевели или остались на прежнем уровне.

На прошлой неделе в Липецкой области больше всего подорожали огурцы (+2,56%) и картофель (+2,07%). Среди плодоовощной продукции инфляция коснулась также капусты (+1,67%), менее одного процента выросли в цене лук, свекла, морковь. Росли цены на мясные и овощные консервы для детского питания (на 1,37% и 1,5% соответственно), сливочное масло (+1,77%), пастеризованное молоко (+0,98%), сметану (+1,2%).

Подорожала также вермишель (+1,05%). Менее одного процента увеличилась стоимость подсолнечного масла, маргарина, сухих молочных смесей для детского питания, печенья, риса, макаронных изделий в целом. 
Перечень подешевевших продуктов по итогам прошлой недели оказался скромнее — в нем оказались мороженая рыба, творог, яйца, сахар, яблоки, помидоры. Практически на все продукты снижение цены оказалось менее одного процента — лишь томаты подешевели на 1,15%. 

Не изменились цены на говядину, свинину, баранину, охлажденных и мороженых кур, сыр, чай, соль, муку, ржаной хлеб, пшено, гречку. 

Из непродовольственных товаров заметно подорожали мужские футболки — на 1,45%. Дешевле стали хозяйственное мыло (-1,86%), стиральный порошок (-1,28%), сухие корма для животных (-0,33%). На прежнем уровне остались цены на джинсы для школьников, школьные спортивные костюмы, мужские носки и женские эластичные колготки, детские и взрослые кроссовки, туалетное мыло, шампунь, зубную пасту, сигареты с фильтром, спички, туалетную бумагу. 

цены
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Комментарии (8)

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Сначала новые
Наблюдатели
14 минут назад
А государство на это повлиять не может?
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дедушка
14 минут назад
нравится,не нравится терпи красавица.
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Ять
16 минут назад
Наши дедушки, бабушки строили светлое будущее, потом нашим родителям передали, те в свою очередь нам. Теперь наша очередь оставлять эту стройку нашим детям. Очень удобненько. Люди знают, что надо только потерпеть и вот потом фсё будет.
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Р
27 минут назад
Дешевле стало мыло хозяйственное......., интересно верёвка тоже подешевела. По плану.
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Тюбик
31 минуту назад
Чем сильнее падают доходы россиян, тем хуже становиться жизнь во всем остальном мире по телевизору.
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Светлана
44 минуты назад
Говорят что ещё цены в магазине будут дорожать куда мир катиться
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Слава Богу
45 минут назад
что з/п не растет!
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Нервная мать
51 минуту назад
В магазин заходить страшно. Каждый день цены новые, в большую сторону. Как жить? Выживать только. Если еще и заболел, то сразу хоть умирай. Лекарства - громадные цены! То ли есть, то ли лечиться.
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