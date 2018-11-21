Происшествия

сегодня, 09:51

Водитель снял свою аварию на видео

5 2409
#авария #ДТП
3
Водитель снял свою аварию на видео

ДТП произошло в районе оживленного перекрестка.

Видео случившейся в Липецке аварии попало в YouTube. ДТП произошло днем 17 ноября на перекрестке улиц Водопьянова и Меркулова.


На запись видеорегистратора попал сам момент столкновения с отъезжающим от обочины темным седаном. Судя по скорости движения машин, автомобили не получили значительных повреждений. Но сам факт аварии явно испортил день участников ДТП. Об этом можно судить по ролику.
5 2409
#авария #ДТП
3

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Налогоплательщик

22 минуты назад
Сергей 13, абсолютно с Вами согласен..гиббоны на какие-то там точки выезжают,а ска на кольце трубного и тут на Водопьяного порядка ска десятилетиями нет,мразоты-торопыги одолели уже... СКА теперь всех нах на ютуб ,с хештегом "а гиббонам пох"..мож до похнасовича дойдёт...
ответить

взрывотехник

27 минут назад
А что там справа грохнуло... похоже на гранату или питарду????
ответить

Сергей 13

29 минут назад
Житель, золотые слова!Ну или повесить камеру и задувать всех аблизьян,пытающихся перестроиться и вырулить на Папина,тормозя весь поток по Водопьянова.И подобных мест в Липецке валом,гиббоны нифига не следят за безопасностью движения.Ни предотвратить ДТП,ни на аварию приехать,ни машину на учёт поставить.Стесняюсь спросить,нафига они вообще нужны?
ответить

Липчанин

35 минут назад
Ну кто же мартышкам глупым права-то выдает
ответить

Житель

сегодня, 10:09
Выезд с дублера улицы Водопьянова давно перекопать пора ....
ответить

Еще в рубрике

Двое маленьких детей пострадали в аварии на чаплыгинской трассе
#Авария #ДТП
6
Двое маленьких детей пострадали в аварии на чаплыгинской трассе

сегодня, 08:37

Происшествия
Елецких пенсионеров обманули мошенники
#мошенничество
4
Елецких пенсионеров обманули мошенники

сегодня, 08:31

Происшествия
В подъезде жилого дома сгорел диван
#пожар
5
В подъезде жилого дома сгорел диван

сегодня, 07:31

Происшествия
В липецком магазине умер покупатель
#несчастный случай
46
В липецком магазине умер покупатель

вчера, 16:58

Происшествия
Пожар в частном доме унес жизнь пенсионера
#пожар
1
Пожар в частном доме унес жизнь пенсионера

вчера, 16:36

Происшествия
В Липецке оцепили автобус из-за пары женских туфель
#подозрительный предмет
3
В Липецке оцепили автобус из-за пары женских туфель

вчера, 16:34

Происшествия