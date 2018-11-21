Водитель снял свою аварию на видео

ДТП произошло в районе оживленного перекрестка.

Видео случившейся в Липецке аварии попало в YouTube. ДТП произошло днем 17 ноября на перекрестке улиц Водопьянова и Меркулова.





На запись видеорегистратора попал сам момент столкновения с отъезжающим от обочины темным седаном. Судя по скорости движения машин, автомобили не получили значительных повреждений. Но сам факт аварии явно испортил день участников ДТП. Об этом можно судить по ролику.