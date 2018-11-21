Происшествия
сегодня, 09:51
Водитель снял свою аварию на видео
ДТП произошло в районе оживленного перекрестка.
Видео случившейся в Липецке аварии попало в YouTube. ДТП произошло днем 17 ноября на перекрестке улиц Водопьянова и Меркулова.
На запись видеорегистратора попал сам момент столкновения с отъезжающим от обочины темным седаном. Судя по скорости движения машин, автомобили не получили значительных повреждений. Но сам факт аварии явно испортил день участников ДТП. Об этом можно судить по ролику.
На запись видеорегистратора попал сам момент столкновения с отъезжающим от обочины темным седаном. Судя по скорости движения машин, автомобили не получили значительных повреждений. Но сам факт аварии явно испортил день участников ДТП. Об этом можно судить по ролику.
Налогоплательщик
взрывотехник
Сергей 13
Липчанин
Житель