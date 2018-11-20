Происшествия

сегодня, 14:51

Пока липчанка лежала в больнице сосед пропил ее бензопилу

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#кража
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Пока липчанка лежала в больнице сосед пропил ее бензопилу

19 ноября из дома 48-летней жительницы Липецка на улице Олимпийской украли бензопилу стоимостью 6 000 рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, в краже подозревается 38-летний знакомый женщины. Та попросила его присмотреть за домом пока лежала в больнице. Мужчина бензопилу продал, а вырученные деньги пропил. 

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.158 УК РФ «Кража». Расследование проводит отдел по расследованию преступлений СУ УМВД России по г. Липецку.

4 1381
#кража
3

Комментарии (4)

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липчанка

сегодня, 16:26
да да у мяне сусед тожа украл косу сямерку и пропил курва эдкыя
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Вера

сегодня, 15:39
Пока я работала, правители пропили мою пенсию.
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пример плохого менеджера

сегодня, 15:35
вот придурок! Бог ему считай "удочку" дал для ловли денег, мог бы кому то сад опилить или еще чего придумать, а он продал. Вот явный пример неэффективного менеджемента.
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Мер

сегодня, 15:08
Это я себе на пилораму, еще одну пилу за бутылку патошного самогона приобрел.
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