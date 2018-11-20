Пока липчанка лежала в больнице сосед пропил ее бензопилу

19 ноября из дома 48-летней жительницы Липецка на улице Олимпийской украли бензопилу стоимостью 6 000 рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, в краже подозревается 38-летний знакомый женщины. Та попросила его присмотреть за домом пока лежала в больнице. Мужчина бензопилу продал, а вырученные деньги пропил.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.158 УК РФ «Кража». Расследование проводит отдел по расследованию преступлений СУ УМВД России по г. Липецку.