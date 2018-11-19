Общество

сегодня, 15:35

Фермерше дали деньги из бюджета на развитие хозяйства, но часть средств она украла

9 2244
#мошенничество
1
Фермерше дали деньги из бюджета на развитие хозяйства, но часть средств она украла

Даму будут теперь судить

Прокуратура Долгоруковского района выявила факт нецелевого использования бюджетных средств, выделенных главе КФХ в качестве субсидии на покупку крупно-рогатого скота и сельскохозяйственной техники.

Как установлено в ходе проверки,  глава КФХ, имея умысел на хищение денежных средств, 14.07.2017 заключила с Управлением сельского хозяйства области соглашение о предоставлении ей из областного бюджета гранта начинающим фермерам на финансовое обеспечение затрат на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства.

Получив  грант в размере 1 080 000 рублей, не намереваясь в полном объеме выполнять взятые на себя обязательства, глава КФХ израсходовала  часть денежных средств по собственному усмотрению .

Для придания законности произведенным тратам, она заключила с местным жителем фиктивный договор купли-продажи трактора на сумму 270 000 рублей, который предоставила в Управление сельского хозяйства Липецкой области в качестве отчета о целевом освоении предоставленных денежных средств (гранта).

Таким образом,  главой КФХ совершено хищение денежных средств в сумме 270 000 рублей, принадлежащих Управлению сельского хозяйства Липецкой области.

По данному факту  СО М ОМВД России "Тербунский" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ.

В соответствии с ч.1 ст.1102 Гражданского кодекса, лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).

Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Действуя в рамках полномочий по обеспечению законности на подведомственной территории прокурор обратился в суд с иском о взыскании с виновного лица  материального ущерба в полном объеме, сообщает прокуратура Липецкой области.

9 2244
#мошенничество
1

Комментарии (9)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Гость

10 минут назад
Проклятая расхительница государственной собственности
ответить

Прохожий

52 минуты назад
Похоже, что правоохранители тоже хотят денег от гранта отщипнуть "трошки для сэбэ"
ответить

гость

сегодня, 20:35
Просто она отказалась платить откат в управление сельского хозяйства
ответить

ОСА

сегодня, 17:54
Героев нужно знать поименно ,а так это только разговор
ответить

1

сегодня, 17:10
договор без реального исполнения сделки равен фиктивному: у продавца не было трактора, но по документам он его продал. или продал только документы и останки трактора или еще масса вариантов, но деньги пошли не туда. вообще субсидия зло, люди считают их дают просто так, но, как в анекдоте есть нюанс, проверка при освоении средств оказывается ГОРАЗДО жестче чем при их выдаче и деньги требуют назад все с компенсацией затрат на их выдачу.
ответить

ттт

сегодня, 16:34
как можно заключить "фиктивный" договор? расписка о передаче денег тоже "фиктивная"? - все это может быть фальшивым (подписи подделаны) или настоящим. Если подписей сторон нет то это не договор, просто бумажка с буквами.
ответить

Сердюков

сегодня, 16:23
Чотаяржу
ответить

Гость

сегодня, 15:52
Сердюкова в студию
ответить

Suomi

сегодня, 15:47
вы слышали о миостимуляторах? Друг недавно опробовал новый пояс миостимулятор и так он поразил его результативностью что он начал вести блог. Сам лично затестил его и уже через неделю начал уходить живот, а через две проступили кубики, подкачал бицепс и спину, а жена убрала в талии пару см. и подкачала живот. Это реально крутая штука и главное ничего делать не нужно - просто надел и делай что хочешь. Вот подробно читайте о нем в блоге ----- http://gg.gg/blodoka
ответить

Еще в рубрике

Промышленное производство в Липецкой области выросло на 2,4%
#промпроизводство
12
Промышленное производство в Липецкой области выросло на 2,4%

сегодня, 17:51

Общество
На площади Ленина-Соборной к новогодним праздникам зальют каток
53
На площади Ленина-Соборной к новогодним праздникам зальют каток

сегодня, 16:05

Общество
Липчанка получила травмы после падения в автобусе
#падение #ДТП
18
Липчанка получила травмы после падения в автобусе

сегодня, 16:02

Общество
Прокуратура потребовала восстановить на работе уволенную чиновницу администрации Добринского района
#увольнение #Добринка
22
Прокуратура потребовала восстановить на работе уволенную чиновницу администрации Добринского района

сегодня, 15:46

Общество
Липчанка бросила ребенка-инвалида на попечение бабушки
#опека
5
Липчанка бросила ребенка-инвалида на попечение бабушки

сегодня, 15:39

Общество
С сайта Игоря Артамонова в мэрию приходят до 50 жалоб в день
64
С сайта Игоря Артамонова в мэрию приходят до 50 жалоб в день

сегодня, 15:31

Общество