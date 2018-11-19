Фермерше дали деньги из бюджета на развитие хозяйства, но часть средств она украла

Даму будут теперь судить

Прокуратура Долгоруковского района выявила факт нецелевого использования бюджетных средств, выделенных главе КФХ в качестве субсидии на покупку крупно-рогатого скота и сельскохозяйственной техники.

Как установлено в ходе проверки, глава КФХ, имея умысел на хищение денежных средств, 14.07.2017 заключила с Управлением сельского хозяйства области соглашение о предоставлении ей из областного бюджета гранта начинающим фермерам на финансовое обеспечение затрат на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства.

Получив грант в размере 1 080 000 рублей, не намереваясь в полном объеме выполнять взятые на себя обязательства, глава КФХ израсходовала часть денежных средств по собственному усмотрению .

Для придания законности произведенным тратам, она заключила с местным жителем фиктивный договор купли-продажи трактора на сумму 270 000 рублей, который предоставила в Управление сельского хозяйства Липецкой области в качестве отчета о целевом освоении предоставленных денежных средств (гранта).

Таким образом, главой КФХ совершено хищение денежных средств в сумме 270 000 рублей, принадлежащих Управлению сельского хозяйства Липецкой области.

По данному факту СО М ОМВД России "Тербунский" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ.

В соответствии с ч.1 ст.1102 Гражданского кодекса, лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).

Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Действуя в рамках полномочий по обеспечению законности на подведомственной территории прокурор обратился в суд с иском о взыскании с виновного лица материального ущерба в полном объеме, сообщает прокуратура Липецкой области.