В столкновении двух автомобилей в Добринке погибли два человека и пострадали трое

В прошедшие трое суток на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 3653 нарушения ПДД.

16 ноября в Липецке в пять часов вечера на улице Космонавтов 38-летний водитель «Лады-Приоры» на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на 13-летнего мальчика. После столкновения подросток ударился о стоящую «Тойоту» под управлением 40-летнего мужчины. С травмами его доставили в больницу и госпитализировали.

17 ноября в Усмани около часа ночи на улице В. Вельяминова 23-летний скутерист не справился с управлением и наехал на бордюр. Скутер перевернулся, а его водитель с травмами был госпитализирован.

В тот же день в Липецке в половине девятого утра на улице З. Космодемьянской 56-летний водитель автомобиля «Хендай» не справился с управлением и врезался в световую опору. В результате столкновения мужчина погиб на месте. Его 51-летняя пассажирка получила травму, и после оказания помощи была отпущена.

Тогда же в Добринке в три часа дня на Строительной улице автомобиль «Джили» с 48-летний мужчиной за рулем столкнулся с ВАЗ-2110 под управлением 37-летнего водителя. В автоаварии погибли водитель иномарки и 40-летняя пассажирка «десятки». Водитель и 44-летняя пассажирка ВАЗа, а так же 36-летний пассажир иномарки с травмами госпитализированы.

18 ноября в Липецком районе около девяти часов вечера 32-летний водитель ВАЗ-2114 не справился с управлением, съехал в кювет, и машина перевернулась. В аварии пострадали сам водитель и 24-летний пассажир автомобиля. С травмами их доставили в больницу.

В тот же день в Данкове в начале седьмого вечера на улице Кирова 48-летний водитель ВАЗ-2110 допустил наезд на 48-летнего пешехода, который шел по краю проезжей части. Мужчина погиб на месте, сообщает УГИБДД УМВД России по Липецкой области.