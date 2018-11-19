сегодня, 09:49
Строительная компания задолжала рабочим 1,5 млн рублей
Фирме выдано предписание рассчитаться с сотрудниками
"По результатам проведения внеплановой проверки Государственной инспекцией труда в Липецкой области в ООО "ЛипецкЭкоСтрой" была выявлена задолженность по заработной плате за вторую половину октября 2018г. перед работниками Общества в размере более 1,5 млн. рублей.
Обществу выдано предписание об устранении выявленных нарушений трудового законодательства.
Виновные лица привлечены к административной ответственности в виде административного штрафа", сообщают в Госинспекции труда Липецкой области.
Ганс
Шарик
Гость