Строительная компания задолжала рабочим 1,5 млн рублей

Фирме выдано предписание рассчитаться с сотрудниками

"По результатам проведения внеплановой проверки Государственной инспекцией труда в Липецкой области в ООО "ЛипецкЭкоСтрой" была выявлена задолженность по заработной плате за вторую половину октября 2018г. перед работниками Общества в размере более 1,5 млн. рублей.

Обществу выдано предписание об устранении выявленных нарушений трудового законодательства.

Виновные лица привлечены к административной ответственности в виде административного штрафа", сообщают в Госинспекции труда Липецкой области.