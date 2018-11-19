Общество

сегодня, 09:49

Строительная компания задолжала рабочим 1,5 млн рублей

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#задолженность по зарплате
Строительная компания задолжала рабочим 1,5 млн рублей

Фирме выдано предписание рассчитаться с сотрудниками

"По результатам проведения внеплановой проверки Государственной инспекцией труда в Липецкой области в ООО "ЛипецкЭкоСтрой" была выявлена задолженность по заработной плате за вторую половину октября 2018г. перед работниками Общества в размере более 1,5 млн. рублей.

Обществу выдано предписание об устранении выявленных нарушений трудового законодательства.

Виновные лица привлечены к административной ответственности в виде административного штрафа", сообщают в Госинспекции труда Липецкой области.



3 1136
#задолженность по зарплате

Комментарии (3)

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Ганс

9 минут назад
ООО СК БАУС должны рабочим тоже неплохо.Информация для ФНС.
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Шарик

25 минут назад
где и что они строят? может очередная пирамида?
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Гость

58 минут назад
Одно вот не понятно, рабочим нет денег на выплату з/платы, а вот как жили бы семьи руководителей, не принеси они з/плату домой? Или сытый голодного не разумеет...
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