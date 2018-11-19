Общество
сегодня, 08:36
Липчанка украла золотые серьги
18 ноября в полицию обратилась 54-летняя гражданка с заявлением о том, что неизвестными путем свободного доступа из ее квартиры дома по ул.Левобережной совершена кража золотых сережек. Сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержана 39-летняя липчанка. Расследование проводит УМВД России по Липецку.
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