Липчанка украла золотые серьги

18 ноября в полицию обратилась 54-летняя гражданка с заявлением о том, что неизвестными путем свободного доступа из ее квартиры дома по ул.Левобережной совершена кража золотых сережек. Сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержана 39-летняя липчанка. Расследование проводит УМВД России по Липецку.

