Общество

сегодня, 08:36

Липчанка украла золотые серьги

10 1152
#кража
Липчанка украла золотые серьги
18 ноября в полицию обратилась 54-летняя гражданка с заявлением о том, что неизвестными путем свободного доступа из ее квартиры дома по ул.Левобережной совершена кража золотых сережек. Сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержана 39-летняя липчанка. Расследование проводит УМВД России по Липецку.
10 1152
#кража

Комментарии (10)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Фубля

13 минут назад
На фото дежурка ЦПП) аж прослезился)
ответить

Для наивной котлеты

31 минуту назад
Менты никогда ни кому не помогли, хоть тебя у подъезда пинают, хоть в подъезде.....это бесполезная ни кому не нужная организация состоящая из подлецов и взяточников...
ответить

Котлетка с пюрешкой.

сегодня, 10:00
48, это ответ на то что менты-бездельники.
ответить

Котлетка с пюрешкой.

сегодня, 09:59
А вот то,что полиция приезжает спустя 3 часа после вызова,с этим нужно что-то делать.В Сша например полиция приезжает через 2-3 минуты после вызова. Назвались полицией,так соответствуйте.
ответить

48

сегодня, 09:59
Котлетка с пюрешкой., ты это к чему? Ненормальная что ли?
ответить

Котлетка с пюрешкой.

сегодня, 09:52
Для??????, ну и когда тебя гопота будет около подъезда пинать,или квартиру ограбят,даже не набирай 02.
ответить

????

сегодня, 09:45
Для??????, да я так и поняла,просто пишут странно,аххах
ответить

Котлетка с пюрешкой.

сегодня, 09:36
Я всегда офигеваю над такими,взять и украсть. О чем они думают,неужели охота в тюрьме сидеть.
ответить

Для??????

сегодня, 09:22
А это менты людям лапшу вешают, якобы они преступление раскрыли. А на самом деле две бабы пили дома и одна у другой сережки стащила. Там никого устанавливать не надо было, там всё известно...А бездельники менты сначала в сводках пишут что неизвестные, а потом якобы они установили....Шапито....!!!
ответить

?????

сегодня, 09:07
Неизвестным путем,свободного доступа....это как?
ответить

Еще в рубрике

1
В Липецкую область разрешат въехать 2 тысячам иностранцев

22 минуты назад

Общество
Проект о сносе 20 домов в центре Липецка и строительстве высоток отклонили
#снос #реновация #публичные слушания
4
Проект о сносе 20 домов в центре Липецка и строительстве высоток отклонили

28 минут назад

Общество
Строительная компания задолжала рабочим 1,5 млн рублей
#задолженность по зарплате
3
Строительная компания задолжала рабочим 1,5 млн рублей

сегодня, 09:49

Общество
В Липецке построят еще один корпус онкоцентра
#онкоцентр
27
В Липецке построят еще один корпус онкоцентра

сегодня, 08:10

Общество
Липецкие мусульмане отпраздновали день рождения пророка Мухаммада
#ислам
1
Липецкие мусульмане отпраздновали день рождения пророка Мухаммада

вчера, 13:44

Общество
В Задонске реконструировали жилье первобытного человека
#музей #экспонат
21
В Задонске реконструировали жилье первобытного человека

вчера, 13:20

Общество