Общество

58 минут назад

В Липецке впервые сел Ан-12 из Еревана

6 530
#аэропорт #реконструкция #полоса
В Липецке впервые сел Ан-12 из Еревана

Гражданский аэропорт впервые принял настолько тяжелый борт, сообщает администрация «Липецка». Посадка настолько большого по массе борта стала возможна благодаря реконструкции воздушной гавани в аэропорту.

В планах международного аэропорта «Липецк» стоит продолжение обновления. Там намерены удлинить взлётно-посадочную полосу, завершить начатое строительство и оснащение диспетчерского пункта, смонтировать светосигнальную систему, которая позволит принимать воздушные суда в любую погоду и время суток .

Севший Ан-12 принадлежит авиакомпании ЗАО ПО «Космос», борт выполнил международный чартерный рейс по маршруту Ереван-Липецк-Ереван. Ан-12-военно-транспортный самолёт, разработан в АНТК имени О.К.Антонова, предназначенный для перевозки гражданских грузов, авиационного и медицинского оборудования .Предельный вес коммерческой загрузки для данного типа составляет 20 тонн . Дальность полёта при загрузке лайнера 4,5 тонн составляет 5000 км .

Фото: https://www.instagram.com/lipetskairport/

6 530
#аэропорт #реконструкция #полоса

Комментарии (6)

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Бордюры привезли

1 минуту назад
Отсуда баксы повезут
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3ануда

18 минут назад
Прямиком из СССР
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аэроадвокат

19 минут назад
За что АН-12 посадили?
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Владимир

20 минут назад
Ан 12 - тяжелый самолёт, вы что там курите. Это не Руслан, и даже не ил- 76.
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...

32 минуты назад
такое ощущение, что в космос слетали... всем героев труда срочно!!!
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Мотя

45 минут назад
Опять попрут беженцы. Там состоялась цыветная тихая революция (переворот). Опять Россия будет укрывать армян. То-то смотрю, их на базарах прибавилось, хотя армяне не любят торговать
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