В Липецке впервые сел Ан-12 из Еревана

Гражданский аэропорт впервые принял настолько тяжелый борт, сообщает администрация «Липецка». Посадка настолько большого по массе борта стала возможна благодаря реконструкции воздушной гавани в аэропорту.

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В планах международного аэропорта «Липецк» стоит продолжение обновления. Там намерены удлинить взлётно-посадочную полосу, завершить начатое строительство и оснащение диспетчерского пункта, смонтировать светосигнальную систему, которая позволит принимать воздушные суда в любую погоду и время суток .Севший Ан-12 принадлежит авиакомпании ЗАО ПО «Космос», борт выполнил международный чартерный рейс по маршруту Ереван-Липецк-Ереван. Ан-12-военно-транспортный самолёт, разработан в АНТК имени О.К.Антонова, предназначенный для перевозки гражданских грузов, авиационного и медицинского оборудования .Предельный вес коммерческой загрузки для данного типа составляет 20 тонн . Дальность полёта при загрузке лайнера 4,5 тонн составляет 5000 км .