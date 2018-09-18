Общество

сегодня, 17:31

Липецкие семьи тратят на ЖКХ больше воронежцев и белгородцев

3 387
#коммунальные платежи
Липецкие семьи тратят на ЖКХ больше воронежцев и белгородцев

Эксперты РИА Рейтинг провели исследование динамики платежей семей регионов России за услуги ЖКХ в 2017 году. Авторы рейтинга сравнили, сколько российские семьи платили год назад, и вычислили какую часть расходов съедает «коммуналка».

Липецкая область оказалась на 40 месте рейтинга. Среднестатистическая липецкая семья ежемесячно тратит на оплату услуг ЖКХ порядка 9,7% своих расходов. Это на 0,8% меньше, чем в 2016 году. Средний счет за «коммуналку» в Липецкой области, по данным авторов рейтинга, составляет 3 583 рубля.

Среди регионов Центрального Черноземья самая высокая позиция в рейтинге у Курской области — 9 строчка и 2 921 рубль с семьи в месяц. Белгородская область заняла 13 позицию, Воронежская область — 34. 

По итогам 2017 года наименьшая доля затрат на ЖКУ в Республике Дагестан. Здесь она составляет 5,6% семейного бюджета. Также низкие значения в  Севастополе, в Республике Ингушетия и в Республике Хакасия. В перечисленных субъектах РФ доля затрат средней семьи на услуги ЖКХ не превышает 7% совокупных потребительских расходов. Значение показателя в субъектах РФ изменяется в диапазоне от 5,6% до 15,6%. 

3 387
#коммунальные платежи

Комментарии (4)

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30 секунд назад
В Белгородской и Воронежской областях нет тербунских старперов-х..еплетов, которых засиделись 20 лет
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СССР

43 минуты назад
Ольга, с вами соглашусь ,работаю получаю 15т.р.хватает только на поесть а остальное отдаем ЖКХ.Где спаведливость.!!!
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Мотя

50 минут назад
Кто бы сомневался
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Ольга

сегодня, 17:43
Чего, чего??? Летом за трешку около 5тыс.р, зимой почти 8тыс.р. .Какие 9,7% ироды? Т.е. я получаю около 80 ти, так до этого говорили около 40 тыс.р, а на самом деле 17 т.р з/п Ну хоть не пишите эту чушь.
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