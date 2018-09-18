Липецкие семьи тратят на ЖКХ больше воронежцев и белгородцев

Эксперты РИА Рейтинг провели исследование динамики платежей семей регионов России за услуги ЖКХ в 2017 году. Авторы рейтинга сравнили, сколько российские семьи платили год назад, и вычислили какую часть расходов съедает «коммуналка».

Липецкая область оказалась на 40 месте рейтинга. Среднестатистическая липецкая семья ежемесячно тратит на оплату услуг ЖКХ порядка 9,7% своих расходов. Это на 0,8% меньше, чем в 2016 году. Средний счет за «коммуналку» в Липецкой области, по данным авторов рейтинга, составляет 3 583 рубля.



Среди регионов Центрального Черноземья самая высокая позиция в рейтинге у Курской области — 9 строчка и 2 921 рубль с семьи в месяц. Белгородская область заняла 13 позицию, Воронежская область — 34.



По итогам 2017 года наименьшая доля затрат на ЖКУ в Республике Дагестан. Здесь она составляет 5,6% семейного бюджета. Также низкие значения в Севастополе, в Республике Ингушетия и в Республике Хакасия. В перечисленных субъектах РФ доля затрат средней семьи на услуги ЖКХ не превышает 7% совокупных потребительских расходов. Значение показателя в субъектах РФ изменяется в диапазоне от 5,6% до 15,6%.



