Экономия с тяжкими последствиями. Энерговоров ловят с поличным

Липецкэнерго только в августе выявило 108 фактов хищения электроэнергии.

Средней руки частный дом в селе Березовка Данковского района. От линии электропередачи к сараю тянется неприметный провод. Энергетики пришли сюда ради контрольного снятия показаний с прибора учета. Но дополнительный отвод их заинтересовал гораздо больше.

- Даже не знаю, откуда он взялся. Первый раз в жизни вижу, никогда внимания на него не обращала, - разводит руками пожилая хозяйка.

Сотрудникам Данковского района электрических сетей очень хочется верить женщине, вот только провод ведет на чердак, где установлены коммутационные аппараты. И уже от них запитаны основные электроприборы в доме. Не заметить монтаж целой электросистемы в собственном доме просто невозможно.

- Вот ведь хитрые люди. У этой женщины к счетчику тоже часть электроприборов подключена, чтобы подозрений не вызывать. А основную часть энергии, получается, ворует. Но мне кажется, она сама себя перехитрила. Сейчас ей и счет солидный выставят за безучётное потребление электроэнергии, и штраф ещё присудят, - объяснил электромонтер филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» Сергей Скобеев.

Порядок действий при выявлении фактов хищений электроэнергии у энергетиков доведен до автоматизма. Они составляют акт безучетного потребления, рассчитывают объем незаконно потребленного ресурса. Этот документ потом отправляется в Липецкую энергосбытовую компанию, которая выставляет солидный счет любителям бесплатного электричества. Кроме того, Липецкэнерго направляет документы в полицию для возбуждения дела об административном правонарушении. Статья 7. 19 КОАП: самовольное подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти или газа, предусматривает штраф от 10 до 15 тысяч рублей.

Многотысячный счет, суд и штраф ждут ещё одну жительницу Данковского района из села Хрущево-Подлесное. Она подключила электроэнергию, минуя счетчик, и вся бытовая техника в её доме работала, как казалось хозяйке, совершенно бесплатно. Объем похищенной электроэнергии по расчетам специалистов превысил 13 тысяч кВт*ч. Теперь женщине придется заплатить разом без малого 32 тысячи рублей, и это не считая штрафа.

- Каждый месяц мы снимаем контрольные показания в частных домах и каждый месяц человек по десять ловим на воровстве. Самый популярный способ «экономить» на электричестве – это, конечно, магниты в счетчиках. Но сегодня есть много способов их обнаружить: и антимагнитные пломбы, и специальные инструменты, которые показывают вмешательство в приборы учета, - рассказал заместитель начальника Данковского РЭС по реализации услуг Александр Алехин. -Уверен, что в наше время выгоднее платить за электричество честно, потому что все предусмотренные законом санкции делают такие попытки сэкономить слишком затратными для семейного бюджета, - подытожил энергетик.

Только за август сотрудники филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» выявили 108 фактов хищений электроэнергии во всех районах области. Объем безучетного потребления за месяц составил 395 651 кВт*ч, в рублях это эквивалентно сумме 1,2 млн. руб.

- В списке любителей безучетного электричества не только частные лица. Там десятки предприятий и организаций. И их объемы похищенной электроэнергии конечно значительно больше. Соответственно, и наказание, предусмотренное законом, для них гораздо строже: от штрафов в 200 тысяч рублей до уголовной ответственности по ст. 165 Уголовного Кодекса: причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Никакой счет за электроэнергию не стоит таких неприятностей, - сообщил начальник управления учета электроэнергии филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» Вадим Негробов.

Для тех жителей Липецкой области, которые честно платят за электричество, энергетики открыли горячую линию. Они предлагают сообщать о фактах хищений электроэнергии по телефону 8 -800-50-50-15 или на короткий номер для стационарных телефонов 13-50. Звонки бесплатные, каналы связи работают круглосуточно. Дело в том, что нередко проблемы с качеством электроснабжения на конкретной улице вызваны как раз энерговоровством. После сообщения о возможном нарушении энергетики в обязательном порядке проведут проверку.



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