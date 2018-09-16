Происшествия
сегодня, 14:05
В Липецкой области сгорели 330 тюков сена
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Сеновал сгорел в Данковском районе
Сегодня в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о загорании сеновала в Данковском районе, дерене Ханеевка.
В результате загорания огнем уничтожены сгораемые конструкции сеновала по всей площади, 330 тюков сена.
Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
В результате загорания огнем уничтожены сгораемые конструкции сеновала по всей площади, 330 тюков сена.
Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
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