В Липецкой области сгорели 330 тюков сена

Сеновал сгорел в Данковском районе

Сегодня в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о загорании сеновала в Данковском районе, дерене Ханеевка.



В результате загорания огнем уничтожены сгораемые конструкции сеновала по всей площади, 330 тюков сена.



Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.