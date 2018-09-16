Происшествия

сегодня, 14:05

В Липецкой области сгорели 330 тюков сена

489
#пожар
В Липецкой области сгорели 330 тюков сена

Сеновал сгорел в Данковском районе

Сегодня в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о загорании сеновала в Данковском районе, дерене Ханеевка. 

В результате загорания огнем уничтожены сгораемые конструкции сеновала по всей площади, 330 тюков сена.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
489
#пожар

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