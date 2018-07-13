В Нижнем парке разбили палаточный лагерь

Фестиваль «Липецкое Городище» готовится встретить гостей.

На три дня Нижний парк вновь превратится в огромную интерактивную площадку, где встретятся сразу три эпохи – славянское средневековье, петровские времена и курортное прошлое Липецка. Первыми свой нехитрый быт благоустроили реконструкторы.Они разбили палаточный лагерь в конце аллеи, ведущей к зоопарку. А вот зона времен Петра I пока обозначена только табличкой. Площадка XIX века расположилась возле фонтана. Там уже смонтированы декорации.Одними из тех отважных мужчин, что решились три дня жить в палатках Нижнего парка стали ребята из клуба военно-исторической реконструкции «Ранова». Подростки и их руководитель Сергей Седых приехали из Чаплыгина, это их первое участие в «Липецком городище». Реконструкторы только-только поставили лагерь и уставшие сели у очага. Восполнять свои силы юноши будут гречневой кашей, удивлять липчан — участием в показательных боях.- Ранее мы принимали участие в исторической реконструкции в Калужской и Московских областях, посещали «Ладейное поле» и «Русборг». «Липецкое городище», конечно, отличается от прежнего опыта. Здесь мы будем жить на глазах у тысяч гостей, наш быт будет не настолько аутентичен, как на тематических фестивалях. Надеемся, липчанам понравится шоу, - рассказал GOROD48 Сергей Седых.Но до шоу еще далеко. Пока множество гостей Нижнего парка развлекает себя ярмаркой. Чего там только нет! Неповторимые магниты ручной работы с Забивакой приехали из Пензы, рядом торгуют Сталиным в форме игрушечного солдатика, есть целая палатка с именными школьными деревянными линейками, котики — валяные, шитые, вязанные, литые.Их вариаций, как и блюд из картофеля из списка Тоси Кислицыной, не перечесть. Заметим, что цены на ярмарке не кусаются. Так, кожаный кошелек ручной работы обойдется примерно 1500 рублей, цены на всяческие свистульки стартуют от 50 рублей, магнитик можно купить и за 30 рублей. Но, кажется, гостей ярмарки пока больше интересуют не сувениры, а еда. Липчан как магнитом тянет в сторону зоопарка — там расположились шашлычники.Наплыв гостей на «Липецком Городище» ждут сегодня вечером и завтра после авиашоу. Интересно должно быть всем - и детям, и взрослым. Первые смогут увидеть работу мастеров рукоделия и под их присмотром попробовать себя в деле, поиграть с аниматорам, вторые - принять участие или увидеть с десяток мероприятий Если на это хватит свободного времени и сил. Программа насыщена событиями.15.00 – начало работы тематических площадок:15.00-18.00 - «Средневековье» - работают мастер-классы (ковка, сборка доспехов, ткачество на дощечках, ткачество на бердо, игротека средневековых забав, вышивка, лепная керамика).15.00-18.00 - «Становление Края (15-17в.)» - работают мастер-классы (пушкари, рекрутское дело, вышивка, ткацкий станок, настольные игры, тир, ковка, столярное дело, гончарный круг).Каждый час с 15:00 до 17:00 проходит развод караула стрельцов и обучение рекрутов пикейному бою.Каждый час с 15:30 до 17:30 проходит показательное выступление клубов Раннего Средневековья.15.00-20.00 - Площадка «Фотоателье Цаплина» - выставка старинных фотоаппаратов и фотографий в интерьере фотоателье, фотосъемка и печать фотографий.15.00-20.00 - Площадка «Дамские штучки» - проведение мастер-классов.15.00-20.00 - Площадка «Салонные игры 19 века».15.00-20.00 - Площадка «Крокетный турнир».15.00-20.00 - Площадка «Пикник в Нижнем парке» - все желающие могут уютно расположиться на тенистой аллее парка, послушать просветительские беседы о культуре рубежа 19-20 веков Кроме того, отсюда открывается вид на «Крокетный турнир» (рекомендуем захватить с собой плед).15.00-20.00 - Площадка «Курортная читальня»:Выставка редких книг «Автограф»;Квест «Липецкие тайны» - запуск 18.00;Почтовый киоск «Привет с Липецких минеральных вод»;Поэтические конфЭкты «Улыбка Фортуны»;Синематографические процедуры: «Снимается немое кино»;Липецкий театр «КурЗал»;Цех поэтов «Выпустим слово на свободу!»;Уроки этики поведения на курорте «Салон элегантных манер».18.00 – открытие фестиваля этнокультуры «Липецкое городище».Спектакль «Святая Русь» в исполнении Липецкого ансамбля народной песни «Зень» им заслуженной артистки России В.Н. Владимировой. В спектакле принимают участие - образцовый ансамбль народной песни «Зарянка», драматические актеры Светлана Кузнецова, Игорь Коробов, Евгений Платошкин, клуб исторической реконструкции «ИЕОК» (г. Липецк). Режиссер и автор сценария – Нина Заломова.10.00-22.00 – работа ярмарочных площадок.10.00 – 18.00 – работа тематических площадок «Средневековье» и «Становление Края (15-17в.)».Каждый час с 10:00 до 17:00 в начале часа проходит развод караула стрельцов и обучение рекрутов пикейному бою.Каждый час с 10:00 до 17:00 в середине часа проходит показательное выступление клубов Раннего средневековья.В конце каждого часа с 10:00 до 17:00 15 минут работает игротека со средневековыми играми.Весь день работает фотозона со средневековыми костюмами.10.00-12.00, 13.00-16.00 – Площадка «Свадьба любимому городу».10.00-18.00 – Площадка «Улица Левши» - ремесленные ряды с проведением мастер-классов.10.00 – 18.00 – Площадка «Музей старинной музыки» - выставка подлинных образцов старинных музыкальных инструментов, выступление коллектива «Музей забытой музыки» с историей о создании старинных инструментов.10.00-14.00 – презентация санатория «Липецккурорт».10.00-20.00 - Площадка «Фотоателье Цаплина» - выставка старинных фотоаппаратов и фотографий в интерьере фотоателье, фотокарточка от Цаплина.10.00-20.00 - Площадка «Дамские штучки» - проведение мастер-классов.10.00-20.00 - Площадка «Салонные игры XIX века».10.00-20.00 - Площадка «Крокетный турнир».10.00-20.00 - Площадка «Липецкий цирюльник» - мастер-класс по созданию дамских, мужских и детских причесок XIX века.10.00-20.00 - Площадка «Пикник в Нижнем парке» - все желающие могут уютно расположиться на тенистой аллее парка, послушать лекцию о дворянской культуре 19 века от Андрея Ломоносова.Кроме того, отсюда открывается вид на «Крокетный турнир» (рекомендуем захватить с собой плед).Площадка «Общество вольных прогулок и просветительских бесед» - экскурсии по «Нижнему дворянскому саду» 10.00-12.00, 15.00-17.00 по мере набора групп (записаться на экскурсию можно около Домика Петра).10.00-20.00 - Площадка «Курортная читальня»:Выставка редких книг «Автограф»;Квест «Липецкие тайны» - запуск 12.00, 17.00;Почтовый киоск «Привет с Липецких минеральных вод»;Поэтические конфЭкты «Улыбка Фортуны»;Синематографические процедуры: «Снимается немое кино»;Липецкий театр «КурЗал»;Цех поэтов «Выпустим слово на свободу!»;Уроки этики поведения на курорте «Салон элегантных манер».11.00-14.00 – Площадка «Казачья станица» - репродукция обрядовых картинок казачьей станицы, мизансцены, интерактивные концертные выступления.11.00, 13.00 – Площадка «Курортная антреприза» - выступление цирковых коллективов.12.00, 14.00 – Площадка «Кукольный дом» - спектакль театра кукол.11.00, 14.00 – Площадка «Чаепитие императрицы» - театрализованная сцена встречи Екатерины II и графа Орлова.11.00-18.00 – Площадка «Ставка Петра I» - театрализованная сцена из жизни первого российского императора в исполнении Троицкого драгунского полка армии Петра I.12.00-13.00 – 17.00-19.00 – «Александровский бал» - интерактивная танцевальная программа в стиле «модерн» (у фонтана).12.00 – 18.00 – площадка «Курортное детство» (зона аттракционов):12.00 – игровая программа от Вареньки;13.30 – шоу гигантских мыльных пузырей;14.00 – конкурсы от Сказочного Патруля;14.30 – научное шоу с холодным жидким азотом;15.00 – игровая программа с аниматорами;16.30 – изготовление гигантского торта из мороженого;17.00 – танцевальный флешмоб с белыми медведями, мороженое в подарок всем участникам.14.00-16.00 – фотоквест «Нижний парк. Сквозь века» (старт у Домика Петра).16.00 - гостевой хоровод – традиционная русская забава, в которую вовлекаются все участники фестиваля.17.00 – гала-концерт фестиваля этнокультуры «Липецкое городище».9.00-16.00 – монопородная выставка борзых собак «Царская охота».10.00-15.00 – работа ярмарочных площадок.10:00-15:00 – работа тематических площадок:«Средневековье» - работают мастер-классы (ковка, сборка доспехов, ткачество на дощечках, ткачество на бердо, игротека средневековых забав, вышивка, лепная керамика).«Становление Края (15-17в.)» - работают мастер-классы (пушкари, рекрутское депо, вышивка, ткацкий станок, настольные игры, тир, ковка, столярное дело, гончарный круг, сыродутный горн).Каждый час с 10:00 до 15:00 в начале часа проходит развод караула стрельцов и обучение рекрутов пикейному бою.Каждый час с 10:00 до 15:00 в середине часа проходит показательное выступление клубов Раннего средневековья.В конце каждого часа с 10:00 до 15:00 15 минут работает игротека со средневековыми играми.Весь день работает фотозона со средневековыми костюмами.