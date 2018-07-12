Общество

сегодня, 14:11

32 липчанина пытались оспорить результаты ЕГЭ по английскому языку

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#ЕГЭ #образование
32 липчанина пытались оспорить результаты ЕГЭ по английскому языку

Но в нашем регионе эссе по английскому никто не провалил.

По сообщению СМИ, на Урале около 80% выпускников, сдававших ЕГЭ по английскому языку, получили 0 баллов за эссе.

Как сообщил GOROD48 директор Центра мониторинга и оценки качества образования Сергей Жданов, в Липецкой области нет ни одного выпускника, который бы получил за эссе 0 баллов, а вообще ЕГЭ по английскому языку в нашем регионе сдавали 470 человек, и, как уверяют в управлении образования «речь идёт о достаточном количестве мотивированных детей, и если бы были какие-то проблемы - о них давно было бы известно».

32 человека подавали аппеляцию на результаты ЕГЭ, но повысить свои оценки не удалось никому. Тем не менее, работы этих детей тщательно перепроверялись, в том числе и эссе.
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#ЕГЭ #образование

Комментарии (1)

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911

сегодня, 15:54
Вранье! Есть по эссе нули! Аппеляцию подавали, но сказали : "НОВЫЕ КРИТЕРИИ!", так, что НОЛЬ!
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