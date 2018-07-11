Знаменитые «Беркуты» уже прилетели в Липецк

14 июля в городе состоится авиашоу.

Члены знаменитой пилотажной группы «Беркуты» прибыли в Липецк. Они станут одними из участников долгожданного авиашоу в Липецке. Парад техники и высокого мастерства пилотирования приурочили к 100-летию Российской авиации и 315-летию Липецка.



Как сообщают «Беркуты», на авиашоу группа выступит четвёркой в составе: ведущий — Эдуард Козачек, правый ведомый — Дмитрий Миняйло, левый ведомый — Евгений Шевченко, замыкающий — Александр Воронов. Одиночный пилотаж продемонстрирует Дмитрий Миняйло.«Беркуты» — пилотажная группа российских ВВС. Группа летает на шести ударных вертолётах Ми-28Н «Ночной охотник». Эскадрилья была основана 12 апреля 1989 года в составе 344-го Центра боевого применения и переучивания летного состава армейской авиации в городе Торжке. «Беркуты» одна из немногих вертолётных групп в мире, которая демонстрирует фигуры высшей и средней степени сложности как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости на предельно малой высоте, на строевых вертолетах Ми-24, которые в обычное время используются для повышения летного мастерства офицеров центра, а также на применение вооружения на полигоны.



Напомним, в полдень 14 июля на набережной реки Воронеж впервые планируется проведение масштабного двухчасового авиашоу. Предполагается, что в нем примут участие пилотажные группы «Соколов России», «Стрижей», «Беркутов» и «Русских витязей». Шоу будет состоять из двух частей. Каждая из них продлится 40-50 минут. При этом, самолеты будут опускаться на высоту до 300 метров.