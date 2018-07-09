Район Опытной станции освобождают от брошенных киосков

Раньше там торговали фруктами и сладостями.

Управление потребительского рынка ценовой политики в ходе мониторинга выявило на территории района Опытной станции в Липецке серию нелегально установленных торговых павильонов. Судя по внешнему виду киосков, все они давно брошены своими владельцами.



В список на снос включили пять торговых помещений. Они расположены около домов №34/2 и 37 по улице Боевой проезд. Раньше в киоска торговали фруктами, мороженым, шоколадом, чаем и кофе, сигаретами, печеньем. Если владельцы не уберут киоски до 13-14 июля, то судьбой ларьков займется мэрия Липецка. Их ждет пункт приема металлолома.