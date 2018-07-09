Общество

13 минут назад

Пассажир просит чиновников сэкономить его деньги

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#расписание #электричка #инициатива
Пассажир просит чиновников сэкономить его деньги

И пересмотреть расписание электрички.

Пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Александр Набатников вынес на голосование предложение об изменении расписания движения электропоезда между городами Воронеж и Грязи. Автор указывает, что решение чиновников поможет пассажирам сберечь свой бюджет.

- Прошу дорогую администрацию договориться с ППК «Черноземье» об изменении времени отправления электрички 6340 Грязи — Воронеж по субботам и воскресеньям с 5:53 на 6:30. Периодически в выходные требуется ездить в Графскую, а первый 106-й автобус приезжает в Грязи только в 6:10-6:15, и на электричку нет возможности успеть. Приходиться брать такси, а это на постоянной основе накладно: 500 рублей против 59 на автобусе. Пожалуйста, помогите решить проблему, - обращается Александр.

Предложение о пересмотреть расписания электрички будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 5 августа. Если к этому сроку инициатива наберет 700 одобрений, то ее рассмотрят в администрации Липецкой области.
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#расписание #электричка #инициатива

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