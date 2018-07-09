Общество

26 минут назад

Сделать город чистым

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##ЭкоПром-Липецк
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Сделать город чистым

С 1 июля за вывоз мусора и последующую его обработку отвечает «ЭкоПром-Липецк». 

 
Жители 8, 9, 23, 24 микрорайонов, Сокола, ЛТЗ и НЛМК увидели первые результаты работы регионального оператора – с этих районом сотрудники компании начали работы по расчистке площадок от крупногабарита, который до 01 июля должны были вывезти управляющие компании.

Фотография до начала работ: 

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В соответствии с новыми правилами работы все коммунальные отходы, которые накапливаются внутри контейнерной площадки, вывозит региональный оператор, в том числе и крупногабаритные отходы, которые раньше вывозили УК, – мебель, сантехнику, мелкий строительный мусор. К началу работы регоператора на большинстве контейнерных площадок наблюдалась печальная картина - завалы старой мебели, сантехники, обрези деревьев и строительного мусора. Все это по какой-то причине не вывезли в срок.
 
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«С 1 июля мы ведем активную работу по приведению мест накопления отходов в нормальное состояние. Мы приняли решение в первый месяц нашей работы в статусе регионального оператора вывозить всё, в том числе и отходы, которые не попадают под категорию коммунальных. По возможности, мы производим замену контейнеров на новые и там, где это возможно, увеличиваем их количество. Надеемся, что жители оценят результаты нашей работы. Тем более липчане скоро будут отмечать День города, и мы сделаем все возможное, чтобы горожане встретили праздник в чистом и уютном городе. Однако не стоит забывать, что создание благоприятной городской среды – наша общая задача. Мы обращаемся ко всем жителям с просьбой поддержать нашу работу: складировать отходы только в специально отведенные места и не создавать свалки на контейнерных площадках», - прокомментировали в «ЭкоПром-Липецк».

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207
##ЭкоПром-Липецк
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