На «Липецкое городище» прибудут Петр I и Троицкий драгунский полк

«Троицкий драгунский полк» прибудет на фестиваль «Липецкое городище», который с 13 по 15 июля перенесет Нижний парк в прошлое. Петровскую эпоху в этом году поможет воссоздать военно-исторический клуб из города Истра Московской области, сообщает пресс-служба мэрии.

- Наши основные направления: реконструкция Троицкого драгунского полка русской армии времён 1706 года и полка шведской армии. Также есть реконструкторы лейб-гвардии Преображенского полка, Смоленского полка, артиллерии времён Северной войны. Не менее популярная тема в наших рядах - это дворцовые увеселения 18 века: ассамблеи, парады, балы, - поделился руководитель клуба Александр Батов.



Участники клуба особое снимание уделяют достоверности реконструкции мундиров, оружия, предметов быта, владеют сценическим фехтованием, изучают изящные манеры и танцевальное искусство. Клуб «Троицкий драгунский полк» объединяет реконструкторов Москвы, Подмосковья, Смоленска, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, изучающих период Северной войны 1700-1721 г.г., и другие периоды18 века.



14 июля в 11.00 и в 18.00 липчане смогут посетить царский походный шатер на площадке «Ставка Петра I». 13, 14 и 15 июля каждый час с 10.00 до 17.00 будет проходить развод караула стрельцов и обучение рекрутов пикейному бою.



Фестиваль этнокультуры «Липецкое городище» традиционно объединяет три эпохи становления города: славянское средневековье, петровские времена и курортное прошлое Липецка. Он проходит шестой год подряд в рамках мероприятий, посвященных празднованию Дня города. Организаторами выступают департамент культуры и туризма администрации города Липецка, Липецкая областная общественная организация Российский Союз Молодежи при поддержке Фонда президентских грантов, Управление культуры и туризма Липецкой области, Областной Центр событийного туризма.

