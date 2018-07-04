В Липецке большое отключение холодной воды

Без воду останутся частный сектор и спальные районы.

В связи с производством ремонтных работ 5 июля с 10:00 до 20:00 будет прекращена подача питьевой воды следующим потребителям частного сектора: ул. Буденного; ул. Речная; ул. Индустриальная; ул. Сенная; ул. Смоленская; ул. Садовая; ул. Полярная; ул. Зоологическая; 2-я Индустриальная; ул. Сырская, ул. Подсобное хозяйство, ул. Садовая, ул. Винницкая, ул. Харьковская, ул. Маршала Рыбалко, ул. Задорожная, ул. Одоевского, ул. Муравьева.

Подвоз воды: по заявкам жителей.

Также, в это же время, воды не будет в домах ул. Стаханова, 18а; 18; 22; 22а; 24; 20а; 20; 18б; 16а; 8а; 8; 10; 10а (Спорт. Школа); 10б; 12; 12/1; 16; 14; 2; 4; 6; ул. Смургиса, 3; 5; 7; 3а (Д/с №23); 9; 11; 4; 8; 6; 10; 12; ул. Водопьянова, 37; 39; 41; ЦТП ПАО «Квадра».

Подвоз воды: ул. Стаханова, 10а (Спорт. Школа); ул. Смургиса, 3а (Д/с №23).