По поводу матча, который завершился побоищем, вынесено решение: 5 футболистов дисквалифицированы

При этом результат матча оставлен в силе.

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Ассоциации «Черноземья» наказал участников драки, произошедшей после матча первенства России среди юношеских команд 2002 г.р. между липецким «Металлургом» и «Рязанью».

Мы писали об этом побоище. После матча, в котором липчане вырвали победу домашнем на стадионе «Сокол» - 1:0 и решили задачу по выходу в финальный турнир первенства «Черноземья», оставив за бортом «Рязань», гости были крайне недовольны. В итоге произошла драка сначала между юными футболистами, затем у ней подключились родители рязанских игроков, а следом – липецкие взрослые. В результате по одному игроку из каждой команды попали в больницу с диагнозом «сотрясение мозга», причем госпитализированного липецкого вратаря Дмитрия Кузнецова, по свидетельству очевидцев, била взрослая мамаша одного из рязанских игроков.

КДК МОА «Черноземье» рассмотрела письма директоров ФК «Рязань» и ДЮСШ «Металлург», а также протокол и рапорты судейской бригады скандального матча.

В результате три футболиста «Металлурга-2002» получили дисквалификации на 6 матчей: голкипер Кузнецов, а также полевые Сергей Горбатенко и Артём Тарлыков. Таким образом, в финале первенстве «Черноземья» они своей команде не помощники.

Такое же наказание – 6 игр «вне игры» получил и игрок «Рязани-2002» Дмитрий Баранов, а его товарищ по команде Богдан Кудрявцев пропустит 4 поединка за нецензурную брань в адрес арбитра.

Вынесено наказание и липецкой команде в целом. За необеспечение общественного порядка и безопасности на сокольском стадионе «Металлург-2002» проведёт три следующих домашних матча на нейтральном стадионе в другом городе.

Результат матча оставлен в силе, как и право липчан участвовать в финальных играх «Черноземья». Напомним, что представители липецкой команды подозревали «Рязань» в том, что она намеренно раздула инцидент, дабы оспорить итог поединка и заменить «Металлург-2002» в финале.



Между тем свое разбирательство по заявлению обеих сторон проводит и полиция.



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