Атлантический циклон вернет погоду в Липецкой области к климатической норме

В ближайшие трое суток под влиянием атлантического циклона на территории Липецкой области ожидается характерная для этого времени года погода с небольшими кратковременными дождями.



Среднесуточные температуры воздуха составят 17-19 градусов тепла, что около климатической нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 июля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами небольшие кратковременные дожди, гроза. Ветер западный, 6-11 м/сек., при грозах порывы до 16 м/сек.



Температура ночью от 9 до 14 градусов тепла, днем температура составит от 19 до 24 градусов тепла, при значительной облачности — до +16.



В Липецке переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой кратковременный дождь. Температура ночью от +11 до +13 градусов, днем от 21 до 23 градусов тепла.



День 4 июля стал самым теплым в Липецке в 1938 году, тогда в городе было +36 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1976 году – 7 градусов тепла.



