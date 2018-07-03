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Атлантический циклон вернет погоду в Липецкой области к климатической норме

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#похолодание
Атлантический циклон вернет погоду в Липецкой области к климатической норме

В ближайшие трое суток под влиянием атлантического циклона на территории Липецкой области ожидается характерная для этого времени года погода с небольшими кратковременными дождями. 


Среднесуточные температуры воздуха составят 17-19 градусов тепла, что около климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 июля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами небольшие кратковременные дожди, гроза. Ветер западный, 6-11 м/сек., при грозах порывы до 16 м/сек.

Температура ночью от 9 до 14 градусов тепла, днем температура составит от 19 до 24 градусов тепла, при значительной облачности — до +16. 

В Липецке переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой кратковременный дождь. Температура ночью от +11 до +13 градусов, днем от 21 до 23 градусов тепла. 

День 4 июля стал самым теплым в Липецке в 1938 году, тогда в городе было +36 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1976 году – 7 градусов тепла.

3 887
#похолодание

Комментарии (3)

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для средней полосы- да,

8 минут назад
Макс,
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Александр

30 минут назад
Слава богу, жара замучила.
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Макс

59 минут назад
В июле климатическая среднесуточная норма 17-19 градусов?? по моему бред...
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