Птицефабрика выплатит пострадавшему на производстве работнику 150 тысяч рублей



Задонским районным судом Липецкой области рассмотрено гражданское дело по иску местного жителямужчина о взыскании компенсации морального вреда с бывшего работодателя.



Как сообщает пресс-служба Управления Судебного департамента в Липецкой области, в апреле 2002 года работник птицефабрики вручную выгружал металлические кормушки из грузовика. В процессе разгрузки он упал с машины на бетонный пол через открытый задний борт и получил ушиб головного мозга и черепно-мозговую травму. Мужчине была установлена II группа инвалидности с 80% утраты трудоспособности.

До сих пор он имеет проблемы со здоровьем, испытывает физические и моральные страдания, вынужден постоянно принимать лекарства, ограничен в физической нагрузке, качество его жизни существенно снизилось.

Моральный вред, причиненный полученной травмой на производстве, мужчина оценил в 400 тысяч рублей и попросил взыскать эту сумму с бывшего работодателя. Представитель птицефабрики возражал против удовлетворения исковых требований, указав, что ранее пострадавшему сотруднику в счет компенсации морального вреда было перечислено единовременное пособие в размере 1 500 рублей.

Рассмотрев материалы дела, суд пришел к выводу о том, что исковые требования гражданина частично подлежат удовлетворения. По решению суда птицефабрика должна будет выплатить истцу 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и 8 тысяч рублей судебных расходов.