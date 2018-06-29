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41-летнего рецидивиста будут судить за убийство. грабеж и поджог
Следственным отделом по Октябрьскому округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела 41-летнего ранее судимого мужчины, обвиняемого в грабеже, убийстве и поджоге.
По данным следствия, вечером 23 декабря 2017 года обвиняемый выпивал с 55-летним знакомым в частном доме по улице Сырскаой. Хозяин дома оскорбил гостя. Не стерпев обиду, ранее судимый, в том числе и за убийство мужчина, схватил нож и нанес обидчику не менее 40 ударов по всему телу. От полученных ранений потерпевший скончался. Утром, обнаружив собутыльника без признаков жизни, гость решил скрыть следы особо тяжкого преступления, устроив пожар. Однако после тушения огня был установлен криминальный характер смерти хозяина дома, а также лицо причастное к произошедшему.
Кроме этого, следствием установлен еще один эпизод его преступной деятельности. Незадолго до убийства обвиняемый, в поисках спиртного ночью ограбил знакомого, похитив его сотовый телефон.
На время предварительного следствия обвиняемый был заключен под стражу. Вину в совершении преступлений он признал, подробно рассказав об их обстоятельствах. Свои показания он подтвердил при их проверке на месте происшествия. Вместе с тем следствием собрана достаточная доказательственная база, в основе которой показания свидетелей и очевидцев, результаты судебных экспертиз, протоколы следственных действий, иные материалы уголовного дела, позволившие изобличить его в совершении преступлений. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.