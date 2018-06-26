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Медведев рассказал о плюсах пенсионной реформы

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#Пенсионная реформа #пенсионный возраст #Медведев
Медведев рассказал о плюсах пенсионной реформы

Кабмин при проведении пенсионной реформы старается максимально учитывать интересы работающих граждан. На этом сделал акцент председатель правительства Дмитрий Медведев во время совещания по развитию экономики и социальной сферы.

Российское правительство старается максимально учитывать интересы работников, работодателей и государства при изменении пенсионного законодательства, - заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Мы стараемся максимально учесть интересы всех, кто участвует в пенсионных отношениях: и, конечно, самих работников, и работодателей, и интересы государства в целом", — сказал он на совещании о мерах по развитию экономики и социальной сферы.

В середине июня правительство внесло в Госдуму законопроект, предполагающий постепенное повышение пенсионного возраста — до 65 лет для мужчин и 63 — для женщин.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет, - передает РИА-Новости.
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#Пенсионная реформа #пенсионный возраст #Медведев

Комментарии (1)

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Лида

сегодня, 18:18
Да-да,уж учтите интересы всех граждан. Попробуйте найти работу в 40 лет....
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