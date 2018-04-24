Липчан ждет повышение платы за утилизацию бытового мусора

С 1 июля жители Липецка начнут по-новому оплачивать новую коммунальную услугу.

В областном управлении ЖКХ подытожили результаты конкурсов на определение операторов по вывозу, переработке и утилизации твердых бытовых отходов. В каждой из четырех зон, на которые разделили регион, определился победитель. В Елецкой зоне оператором стало тамбовское ООО «ТЕКО-Сервис», в Грязинской - местное ООО «Чистый город», до этого обслуживавшее местный полигон, в т.наз. Северной зоне - ООО «РМК» (это предприятие занимается вывозом мусора на существующие в области свалки), в Липецкой (Липецк, Липецкий, Хлевенский и Задонский районы) - АО «ЭкоПром-Липецк», которое с 2004 года решает санитарные и экологические проблемы города, связанные с обращением мусора (ранее он назывался твердыми бытовыми отходами, теперь - твердыми коммунальными отходами).



- В Грязинской и Липецкой зонах операторы начнут работу с 1 июля, в двух других зонах - с 1 января 2019 года, - прокомментировал GOROD48 ситуацию заместитель начальника областного управления ЖКХ Максим Ермолов.



Что же изменится в связи с новыми законами, регулирующими обращение с ТКО?



По словам Максима Ермолова, новации связаны прежде всего с экологией. В России ежегодно образуется порядка 60 млн тонн бытового мусора, который необходимо максимально перерабатывать перед утилизацией. Ситуация в Подмосковье, где жители уже избивают представителей власти, попустительствующих превращению городов в зловонные клоаки, показала, что Россия хотя и велика, а отступать уже некуда. Поэтому законодательно было решено, что россияне получат отдельную новую коммунальную услугу (ее выделят из существующего тарифа на ремонт и содержание жилья) с отдельным платежным документом.



- Мы намерены инвестировать в новый полигон по захоронению мусора и в реконструкцию существующего завода по его переработке до 1,5 миллиарда рублей, - сообщил GOROD48 гендиректор АО «ЭкоПРом-Липецк» Гамлет Аракелян.



По словам Гамлета Аракеляна, существующий полигон по захоронению брикетированных ТКО по Липецком в районе Сырского рудника через два года исчерпает свои возможности и будет закрыт. В связи с этим власти подыскивают для Липецкой зоны новый полигон, который должен находиться в радиусе 50 км от существующего завода по сортировке мусора. В свою очередь, на предприятии будут предприняты меры по обустройству всех контейнерных площадок по сбору ТКО в Липецкой зоне, закуплены евроконтейнеры, предприняты меры по раздельному сбору отходов, приобретен новый мусоровозов.



А сколько будет стоить для населения новая коммунальная услуга?



- Ответа на этот вопрос пока нет. Тариф находится в стадии обсчета. Но уже можно сказать, что он вырастет, как минимум, вдвое, - говорит заместитель начальника областного управления ЖКХ Максим Ермолов.



Кстати, новая коммунальная услуга будет начисляться на количество зарегистрированных в квартире или доме жильцов, а не на квадратные метры жилплощади, как это обстоит сегодня. Власти пока не знают, что делать с т.наз. нулевыми квартирами, в которых никто не зарегистрирован, но уверены, что платить за мусор будут все. Даже те, кто этого отродясь не делал.



- Наша задача - охватить услугой всех жителей области, дойти до самого глухого угла, так сказать. По закону, контейнеры для сбора мусора должны быть в ста метрах от домов, но как будет обстоять дело в деревнях, где живут по несколько человек, мы пока не знаем. Также мы пока думаем над тем, с какой периодичностью должен вывозиться мусор в таких населенных пунктах - СНиПы предполагают, что ежедневно, - говорит Максим Ермолов.



Итак, даже бабушки в глухих деревнях начнут получать платежки на вывоз и утилизацию мусора. И даже если они привыкли выбрасывать пищевые отходы в компостные кучи или скармливать их свиньям, а пластик и стекло выкидывать в ближайший овраг, им все равно будут начислять «мусорный налог».



А не станут ли областные полигоны по переработке мусора местом для вывоза мусора из Подмосковья?



Столица и область производят одну пятую всего российского мусора (данные министерства природы и экологии Московской области). По сообщениям СМИ, за последние 4 года в Подмосковье закрыты 24 из 39 мусорных полигонов, а в этом году закроют еще четыре. Чтобы Москва не задохнулась в вони отходов своей жизнедеятельности, столичный мусор решено вывозить... железнодорожным транспортом вглубь страны! По данным РБК, РЖД собирается перевозить отходы в пломбированных герметичных универсальных контейнерах. По замыслу РЖД, под прием мусора региональные операторы должны за свой счет построить соответствующую приемную инфраструктуру. Мусоросортировочные комплексы планируют разместить на узловых грузовых станциях, где их будут брикетировать, а потом вывозить в регионы Центрального федерального округа. И если применить такой подход, то Дaнков может быть местом утилизации московского мусора.



- Мы изначально понимали, что есть риск того, что в нашу область могут повезти мусор с Подмосковных свалок. Поэтому разработали территориальную схему переработки и утилизации ТКО, в которой предусмотрено обращение лишь с отходами, полученными в Липецкой области. То есть пока на прием мусора из других регионов существует запрет, - отвечает на этот вопрос заместитель начальника областного управления ЖКХ Максим Ермолов.



Ключевое слово - «пока». Так, власти Владимирской и Смоленской областей уже заявили, что намерены принимать на захоронение московский мусор.



Балансодержателем полигонов по утилизации мусора в регионе является ОГУП «Липецкая областная коммунальная компания». В свою очередь, собственником ЛОККа по факту является московский «ДомКом Инвест» (компания считается аффилированной с Группой «ПИК», крупнейшей российской девелоперской и строительной компанией). И ЛОККу, кстати, принадлежит полигона ТБО в районе Данкова.



В Липецкой области ежегодно образуется более двух млн кубометров ТКО или 400 тысяч тонн отходов в год. На территории региона действуют в настоящее время 19 полигонов и два мусоросортировочных комплекса в Липецке (АО «ЭкоПром-Липецк» и ООО «Инвест-групп Черноземье»). Летом этого года, как следует из заявленных планов, появится еще один такой завод в Данковском районе. И еще - московская компания «Зеленый век» объявила о желании начать строить весной этого года мусороперерабатывающий завод стоимостью 1 млрд рублей у села Кириллово Становлянского района. Так что вопрос переброски в Липецкую область мусора из Москвы и Подмосковья остается открытым.

