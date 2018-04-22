В Лебедяни ветер срывал кровлю с крыш и валил деревья

Город приходит в себя после урагана

Как сообщают в мэрии Лебедяни, накануне в результате сильных порывов ветра были частично повреждены кровли дома №2 по ул.Машиностроителей, дома №10в по ул.Энергетиков, дома №2 по ул.Тульская, Торговых рядов по ул.Интернациональная, школы №2.



Произошел обрыв линий электропередач, повалены деревья. Начиная с 21 апреля и по настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы, задействованы необходимые службы и спецтехника.