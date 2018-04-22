Общество

сегодня, 13:32

В Лебедяни ветер срывал кровлю с крыш и валил деревья

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#ветер
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В Лебедяни ветер срывал кровлю с крыш и валил деревья

Город приходит в себя после урагана

Как сообщают в мэрии Лебедяни, накануне в результате сильных порывов ветра были частично повреждены кровли дома №2 по ул.Машиностроителей, дома №10в по ул.Энергетиков, дома №2 по ул.Тульская, Торговых рядов по ул.Интернациональная, школы №2.

Произошел обрыв линий электропередач, повалены деревья. Начиная с 21 апреля и по настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы, задействованы необходимые службы и спецтехника.
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#ветер
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Комментарии (4)

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коломыцева

5 минут назад
А милионэр Борцов для чего? Яйца чешет? Чьи?
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Самовар

8 минут назад
Долбанутых придурков выполнявших монтаж кровли прибить мало. Почему не учитываются требования к кровле к ветровым нагрузкам? Почему все делается абы как, под дурака? Кто за это ответит?
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гостья

57 минут назад
""Пилите, Шура, пилите.." Ну, не должны быть деревья в два раза выше пятиэтажных домов - когда-нибудь, но завалятся на дом.. Вовремя опиливайте, макушки срезайте. И эстетики в таком озеленении больше.
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В администрации дауны и неучи

сегодня, 13:45
Вовремя надо опиливать деревья
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