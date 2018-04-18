Происшествия

сегодня, 10:54

Липчанин украл ноутбук в Краснодарском крае

1 306
#кража
Липчанин украл ноутбук в Краснодарском крае

В дежурную часть Отдела МВД России по Тихорецкому району с заявлением о краже обратился местный житель. Мужчина пояснил, что из его дома пропал ноутбук. Ущерб составил более 20 тысяч рублей.

Прибывшие по указанному адресу полицейские осмотрели место происшествия и установили, что злоумышленник проник в жилище потерпевшего через окно.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении кражи сотрудники уголовного розыска задержали по месту временного проживания ранее судимого 35-летнего жителя Липецкой области. 

Похищенный ноутбук полицейские изъяли и вернули законному владельцу.

В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Тихорецкому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. На период предварительного следствия подозреваемому избрана мера пресечения в  виде заключения под стражу.

1 306
#кража

Комментарии (1)

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Зоолог

20 минут назад
Сегодня я снова вляпался в собачье говно правой ногой. Пытаясь его стереть, я вляпался в него рукой. При попытки провести органолептический экспресс тест, я вляпался в говно носом. Ну сколько может это продолжаться? Я весь в говне, а мне на работу! Кто за это ответит? Ох бяда, бяда!
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