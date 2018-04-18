Липчанин украл ноутбук в Краснодарском крае

В дежурную часть Отдела МВД России по Тихорецкому району с заявлением о краже обратился местный житель. Мужчина пояснил, что из его дома пропал ноутбук. Ущерб составил более 20 тысяч рублей.

Прибывшие по указанному адресу полицейские осмотрели место происшествия и установили, что злоумышленник проник в жилище потерпевшего через окно.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении кражи сотрудники уголовного розыска задержали по месту временного проживания ранее судимого 35-летнего жителя Липецкой области.

Похищенный ноутбук полицейские изъяли и вернули законному владельцу.

В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Тихорецкому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. На период предварительного следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.