Бизнес

сегодня, 12:54

В 2017 году «СТРОЙМАШ» нарастил производство готовой продукции на 30%

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#прибыль

ОАО «СТРОЙМАШ» (ОАО "Лебедянский завод строительно-отделочных машин") по итогам 2017 года, несмотря на общий спад темпов строительного рынка, который наблюдается последние несколько лет, сумел нарастить выпуск готовых изделий на порядка 30%.

Речь идет как о сложных изделиях, так и комплектующих. Так, в 2017 году на «СТРОЙМАШе» изготовили 80 тыс. бетономешалок и растворосмесителей, 150 тыс. тачек, 10 млн перчаток, 10 млн. погонных метров шланга, 500 тыс. лопат, 300 тыс. строительных тазов и др. Основными заказчиками данных изделий, по большей части, стали торговые сети, работающие в различных регионах России, в Ближнем и Дальнем Зарубежье, а также строительные компании и частные лица.

Общая выручка от продажи готовой продукции в 2017 году составила 1,5 млрд рублей. Таким образом, заводу удалось увеличить данный показатель в полтора раза по сравнению с 2016 годом, когда выручка составила 1 млрд рублей, сообщает пресс-служба предприятия.

«Строительный рынок сейчас находится в нестабильном, подвешенном состоянии. Строители сами констатируют такой факт, что у них сократилось количество заказов, а многие стройки стоят замороженные. Думаю, ситуация стабилизируется, мы планируем не сбавлять темпов и нарастить производство в 2018 году еще в среднем на 30%. Каждый год стараемся показывать рост, в том числе и за счет расширения номенклатуры изделий, технического переоснащения, поиска новых рынков сбыта», - отметил генеральный директор Валерий Устинов.

190
#прибыль

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