«Мама, мне страшно!»: падение девочки с лошади попало на видео
Происшествия
Липецкая вечЁрка: снесенные автомобилем, девочка упала с лошади в парке Победы и когда выпадет снег
Общество
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Автомат под полом, патроны — на чердаке: 46-летний липчанин хранил АК-74 с боеприпасами
Происшествия
Подросток на «Ниве» пытался скрыться от полицейских и нарушил правила девять раз
Происшествия
Многомиллионный «спор о шпикачках» продолжается
Общество
Тело мужчины подняли из реки Воронеж у Петровского моста
Происшествия
Житель Задонска до смерти избил мать: следователю он заявил, что хотел прекратить ее страдания
Происшествия
Липчанин застрял между кольями забора
Происшествия
Один беспилотник сбит ночью над Липецкой областью
Происшествия
Липецкая область начинает выпуск гибридных автомобилей
Экономика
Липчанин застрял между кольями забора
Происшествия
«Мы требуем явки Выжанова в суд. Нам не известна его позиция по нашему уголовному делу»
Общество
Полицейские задержали моющего стёкла 14-летнего подростка
Происшествия
Посетительница аптеки присвоила забытый на прилавке телефон и теперь может сесть на пять лет
Происшествия
Во дворе на Соколе под автомобилем провалился асфальт
Происшествия
В районах Тракторного, Дикого, Сырский Рудника отключат холодную воду
Общество
«Скорая» опрокинулась на кольце улиц Московской и Катукова
Происшествия
Так происходят ДТП — очередное опасное вождение записал регистратор в Липецке
Общество
В Липецкой области сухо, туманно и до +4
Погода в Липецке
Происшествия
234
2 декабря

«Скорая» опрокинулась на кольце улиц Московской и Катукова

В автомобиле «скорой помощи» врачи тербунской больницы перевозили девочку. Она не пострадала.

Вечером 2 декабря в Липецке на кольце улиц Московской и Катукова опрокинулся автомобиль «скорой помощи». По данным полиции, автомобиль опрокинулся после столкновения с маршруткой. 

В Минздраве области сообщили, что «скорая» Тербунской районной больницы перевозила в областную детскую больницу девочку с черепно-мозговой травмой: 

«К счастью, обошлось без жертв. На место выехали две машины скорой помощи и медицины катастроф. Девочку в детскую больницу перевез экипаж ДПС. Ребенок в безопасности, угрозы жизни нет. 

Другая бригада оказала помощь одному из водителей».



авария
ДТП
Комментарии (1)

