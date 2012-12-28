«Скорая» опрокинулась на кольце улиц Московской и Катукова

В автомобиле «скорой помощи» врачи тербунской больницы перевозили девочку. Она не пострадала.



Вечером 2 декабря в Липецке на кольце улиц Московской и Катукова опрокинулся автомобиль «скорой помощи». По данным полиции, автомобиль опрокинулся после столкновения с маршруткой.В Минздраве области сообщили, что «скорая» Тербунской районной больницы перевозила в областную детскую больницу девочку с черепно-мозговой травмой:«К счастью, обошлось без жертв. На место выехали две машины скорой помощи и медицины катастроф. Девочку в детскую больницу перевез экипаж ДПС. Ребенок в безопасности, угрозы жизни нет.Другая бригада оказала помощь одному из водителей».