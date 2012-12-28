Липецкая вечЁрка: снесенные автомобилем, девочка упала с лошади в парке Победы и когда выпадет снег
Автомат под полом, патроны — на чердаке: 46-летний липчанин хранил АК-74 с боеприпасами
Житель Задонска до смерти избил мать: следователю он заявил, что хотел прекратить ее страдания
Посетительница аптеки присвоила забытый на прилавке телефон и теперь может сесть на пять лет
«Скорая» опрокинулась на кольце улиц Московской и Катукова
В автомобиле «скорой помощи» врачи тербунской больницы перевозили девочку. Она не пострадала.
В Минздраве области сообщили, что «скорая» Тербунской районной больницы перевозила в областную детскую больницу девочку с черепно-мозговой травмой:
«К счастью, обошлось без жертв. На место выехали две машины скорой помощи и медицины катастроф. Девочку в детскую больницу перевез экипаж ДПС. Ребенок в безопасности, угрозы жизни нет.
Другая бригада оказала помощь одному из водителей».
