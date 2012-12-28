Все новости
«Мама, мне страшно!»: падение девочки с лошади попало на видео
Происшествия
Липецкая вечЁрка: снесенные автомобилем, девочка упала с лошади в парке Победы и когда выпадет снег
Общество
Автомат под полом, патроны — на чердаке: 46-летний липчанин хранил АК-74 с боеприпасами
Происшествия
Подросток на «Ниве» пытался скрыться от полицейских и нарушил правила девять раз
Происшествия
Многомиллионный «спор о шпикачках» продолжается
Общество
Тело мужчины подняли из реки Воронеж у Петровского моста
Происшествия
Липчанин застрел между кольями забора
Происшествия
«Мы требуем явки Выжанова в суд. Нам не известна его позиция по нашему уголовному делу»
Общество
Житель Задонска до смерти избил мать: следователю он заявил, что хотел прекратить ее страдания
Происшествия
Один беспилотник сбит ночью над Липецкой областью
Происшествия
«Скорая» опрокинулась на кольце улиц Московской и Катукова
Происшествия
Полицейские задержали моющего стёкла 14-летнего подростка
Происшествия
Пассажирка автобуса заступилась за детей и водитель показал ей средний палец
Общество
Так происходят ДТП — очередное опасное вождение записал регистратор в Липецке
Общество
Посетительница аптеки присвоила забытый на прилавке телефон и теперь может сесть на пять лет
Происшествия
В районах Тракторного, Дикого, Сырского Рудника отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области объявлено о воздушной опасности
Происшествия
Жительница Грязинского района через суд заставила управляющую компанию работать
Общество
В Липецкой области сухо, туманно и до +4
Погода в Липецке
Общество
142
36 минут назад
2

Жительница Грязинского района через суд заставила управляющую компанию работать

В подвале дома скапливалась вода. А испарения, влага и запах проникали в квартиру женщины. Она подала иск о защите прав потребителей.

Жительница села Ярлуково обратилась в Грязинский городской суд с иском к управляющей компании — ООО «Грязинское управление МКД» о защите прав потребителей.

Женщина живёт в многоквартирном доме. На протяжении длительного времени из-за неисправности стояков холодной и горячей воды, канализации в подвале под её квартирой скапливается вода. Испарения, влага и запах проникают в квартиру, образуют повышенную влажность, плесень и сырость. 

На неоднократные обращения женщины управляющая компания не реагировала. Поэтому хозяйка квартиры попросила суд возложить на ООО «Грязинское управление МКД» обязанность провести ремонт стоков в течение 10 дней со дня вступления решения суда в законную силу, а также взыскать компенсацию морального вреда в 50 000 рублей судебные расходы в 10 000 рублей.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, УК требования в суде признала, но просила снизить размер компенсации морального вреда.

Назначенная по делу экспертиза показала: течь в подвале возникла из-за рассоединения труб, отсутствия заглушки на горизонтальном участке системы канализации. Также выявлена течь из-за неисправной запорной арматуры системы отопления.

В результате УК обязали выполнить все необходимые работы в течение 10 дней со дня вступления в силу решения суда.

Также взыскан моральный вред в 20 000 рублей. А вот в удовлетворении требований по поводу судебных расходов было отказано.
ЖКХ
