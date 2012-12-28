Жительница Грязинского района через суд заставила управляющую компанию работать

В подвале дома скапливалась вода. А испарения, влага и запах проникали в квартиру женщины. Она подала иск о защите прав потребителей.

Жительница села Ярлуково обратилась в Грязинский городской суд с иском к управляющей компании — ООО «Грязинское управление МКД» о защите прав потребителей.Женщина живёт в многоквартирном доме. На протяжении длительного времени из-за неисправности стояков холодной и горячей воды, канализации в подвале под её квартирой скапливается вода. Испарения, влага и запах проникают в квартиру, образуют повышенную влажность, плесень и сырость.На неоднократные обращения женщины управляющая компания не реагировала. Поэтому хозяйка квартиры попросила суд возложить на ООО «Грязинское управление МКД» обязанность провести ремонт стоков в течение 10 дней со дня вступления решения суда в законную силу, а также взыскать компенсацию морального вреда в 50 000 рублей судебные расходы в 10 000 рублей.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, УК требования в суде признала, но просила снизить размер компенсации морального вреда.Назначенная по делу экспертиза показала: течь в подвале возникла из-за рассоединения труб, отсутствия заглушки на горизонтальном участке системы канализации. Также выявлена течь из-за неисправной запорной арматуры системы отопления.В результате УК обязали выполнить все необходимые работы в течение 10 дней со дня вступления в силу решения суда.Также взыскан моральный вред в 20 000 рублей. А вот в удовлетворении требований по поводу судебных расходов было отказано.