Так происходят ДТП — очередное опасное вождение записал регистратор в Липецке

Роликом поделился читатель GOROD48.



Утром 2 декабря кольцо у ЛТЗ могло встать в пробке из-за мелкого ДТП, которого удалось случайно избежать.Судя по записи видеорегистратора, автомобиль со стороны обхода ЛТЗ заехал на кольцевую развязку и с включенным поворотником по крайней правой полосе начал двигаться в сторону улицы Металлургов. В этот момент «Лада Веста» пронеслась в сторону улицы Краснозаводской со средней полосы. По словам владельца регистратора, он вовремя заметил «Ладу» и ДТП удалось избежать.Записанная на регистратор ситуация часто становится причиной ДТП на кольцевых развязках. В то же время, в соответствии со статьей 12.14 КоАП РФ (нарушение правил маневрирования), водитель может получить штраф в размере 500 рублей или отделаться предупреждением.