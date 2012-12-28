Липецкая вечЁрка: снесенные автомобилем, девочка упала с лошади в парке Победы и когда выпадет снег
18 минут назад
Так происходят ДТП — очередное опасное вождение записал регистратор в Липецке
Роликом поделился читатель GOROD48.
Судя по записи видеорегистратора, автомобиль со стороны обхода ЛТЗ заехал на кольцевую развязку и с включенным поворотником по крайней правой полосе начал двигаться в сторону улицы Металлургов. В этот момент «Лада Веста» пронеслась в сторону улицы Краснозаводской со средней полосы. По словам владельца регистратора, он вовремя заметил «Ладу» и ДТП удалось избежать.
Записанная на регистратор ситуация часто становится причиной ДТП на кольцевых развязках. В то же время, в соответствии со статьей 12.14 КоАП РФ (нарушение правил маневрирования), водитель может получить штраф в размере 500 рублей или отделаться предупреждением.
