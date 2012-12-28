Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Мама, мне страшно!»: падение девочки с лошади попало на видео
Происшествия
Липецкая вечЁрка: снесенные автомобилем, девочка упала с лошади в парке Победы и когда выпадет снег
Общество
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Автомат под полом, патроны — на чердаке: 46-летний липчанин хранил АК-74 с боеприпасами
Происшествия
Подросток на «Ниве» пытался скрыться от полицейских и нарушил правила девять раз
Происшествия
Многомиллионный «спор о шпикачках» продолжается
Общество
Тело мужчины подняли из реки Воронеж у Петровского моста
Происшествия
Житель Задонска до смерти избил мать: следователю он заявил, что хотел прекратить ее страдания
Происшествия
Липчанин застрял между кольями забора
Происшествия
Один беспилотник сбит ночью над Липецкой областью
Происшествия
Читать все
Липецкая область начинает выпуск гибридных автомобилей
Экономика
Липчанин застрял между кольями забора
Происшествия
«Мы требуем явки Выжанова в суд. Нам не известна его позиция по нашему уголовному делу»
Общество
Полицейские задержали моющего стёкла 14-летнего подростка
Происшествия
Посетительница аптеки присвоила забытый на прилавке телефон и теперь может сесть на пять лет
Происшествия
Во дворе на Соколе под автомобилем провалился асфальт
Происшествия
В районах Тракторного, Дикого, Сырский Рудника отключат холодную воду
Общество
«Скорая» опрокинулась на кольце улиц Московской и Катукова
Происшествия
Так происходят ДТП — очередное опасное вождение записал регистратор в Липецке
Общество
В Липецкой области сухо, туманно и до +4
Погода в Липецке
Читать все
Общество
228
18 минут назад
2

Так происходят ДТП — очередное опасное вождение записал регистратор в Липецке

Роликом поделился читатель GOROD48.

Утром 2 декабря кольцо у ЛТЗ могло встать в пробке из-за мелкого ДТП, которого удалось случайно избежать.

Судя по записи видеорегистратора, автомобиль со стороны обхода ЛТЗ заехал на кольцевую развязку и с включенным поворотником по крайней правой полосе начал двигаться в сторону улицы Металлургов. В этот момент «Лада Веста» пронеслась в сторону улицы Краснозаводской со средней полосы. По словам владельца регистратора, он вовремя заметил «Ладу» и ДТП удалось избежать.

Записанная на регистратор ситуация часто становится причиной ДТП на кольцевых развязках. В то же время, в соответствии со статьей 12.14 КоАП РФ (нарушение правил маневрирования), водитель может получить штраф в размере 500 рублей или отделаться предупреждением.
ПДД
0
1
1
0
0

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Водитель
7 минут назад
Как можно не понимать, что кольцо - это тоже перекрёсток. Поворачивать направо можно только из правого ряда. А не из соседнего левого. Если не в правом ряду, то не съезжаешь с кольца. Разметка в помощь.
Ответить
Так как есть
9 минут назад
А таких клоунов в нашем мегаполисе до ... и больше. А чуть стемнеет у них вообще остаток мозгов отваливается.
Ответить
Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить