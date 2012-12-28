«Когда подростки не поддаются перевоспитанию, они должны отвечать перед законом, как взрослые»
Многомиллионный «спор о шпикачках» продолжается
На этот раз точку поставил президиум Суда по интеллектуальным правам.
Напомним, за защитой своих прав в УФАС обратилось липецкое ООО «Кузминки». «Первый мясокомбинат» и одноименный торговый дом требовали с других производителей за использование товарного знака «Даниловская» в общей сложности более 510 миллионов рублей. От действий обществ кроме липецкого пострадал еще и пензенский мясокомбинат.
Липецкое УФАС России выяснило, что у правообладателей изначально не было цели использовать товарный знак «Даниловская» для индивидуализации производимой «Первым мясокомбинатом» продукции. А сумма требований к конкурентам в сотни и тысячи раз превышала определенный самими правообладателями размер лицензионного платежа и затраты на приобретение товарного знака.
УФАС признал действия ООО «Первый мясокомбинат» и ООО «Торговый дом «Первый мясокомбинат» недобросовестной конкуренцией и предписал прекратить нарушение.
Апелляционная коллегия ФАС России и Суд по интеллектуальным правам подтвердили выводы Липецкого УФАС. Не согласившись с этим, пытавшиеся взыскать средства за название шпикачек организации подали кассационную жалобу.
Но и президиум Суда по интеллектуальным правам не нашел оснований для отмены решения первой инстанции. Кассация поддержала позицию УФАС и подтвердила факт недобросовестной конкуренции со стороны правообладателей.
