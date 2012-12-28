Все новости
Общество
84
13 минут назад

Многомиллионный «спор о шпикачках» продолжается

На этот раз точку поставил президиум Суда по интеллектуальным правам.

Президиум суда по интеллектуальным правам поддержал позицию Липецкого УФАС России в «споре о шпикачках» с мясокомбинатом. Кассация подтвердила законность и обоснованность выводов управления антимонопольной службы, которая признал ООО «Первый мясокомбинат» и ООО «Торговый дом «Первый мясокомбинат» нарушившими закон о защите конкуренции (части первой статьи 14.4 ): правообладатели имитировали нарушение исключительного права на товарный знак для взыскания компенсаций с конкурентов и вытеснения их с рынка.

Напомним, за защитой своих прав в УФАС обратилось липецкое ООО «Кузминки». «Первый мясокомбинат» и одноименный торговый дом требовали с других производителей за использование товарного знака «Даниловская» в общей сложности более 510 миллионов рублей. От действий обществ кроме липецкого пострадал еще и пензенский мясокомбинат.

Липецкое УФАС России выяснило, что у правообладателей изначально не было цели использовать товарный знак «Даниловская» для индивидуализации производимой «Первым мясокомбинатом» продукции. А сумма требований к конкурентам в сотни и тысячи раз превышала определенный самими правообладателями размер лицензионного платежа и затраты на приобретение товарного знака.

УФАС признал действия ООО «Первый мясокомбинат» и ООО «Торговый дом «Первый мясокомбинат» недобросовестной конкуренцией и предписал прекратить нарушение.

Апелляционная коллегия ФАС России и Суд по интеллектуальным правам подтвердили выводы Липецкого УФАС. Не согласившись с этим, пытавшиеся взыскать средства за название шпикачек организации подали кассационную жалобу.

Но и президиум Суда по интеллектуальным правам не нашел оснований для отмены решения первой инстанции. Кассация поддержала позицию УФАС и подтвердила факт недобросовестной конкуренции со стороны правообладателей.
