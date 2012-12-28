Тело мужчины подняли из реки Воронеж у Петровского моста

Пока его личность устанавливается.



2 декабря в 13:40 водолазы областного управления государственной противопожарной спасательной службы достали из реки Воронеж в районе Петровского моста тело мужчины в одежде.По данным МЧС, о трупе, плававшем рядом с рыболовными мостками, около половины первого дня в службу «112» сообщил очевидец.— На вид мужчина старше 40 лет, его личность и обстоятельства гибели устанавливаются, — рассказали GOROD48 в областном управлении МВД.