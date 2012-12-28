Липецкая вечЁрка: снесенные автомобилем, девочка упала с лошади в парке Победы и когда выпадет снег
«Когда подростки не поддаются перевоспитанию, они должны отвечать перед законом, как взрослые»
Автомат под полом, патроны — на чердаке: 46-летний липчанин хранил АК-74 с боеприпасами
Напуганная переводом денег на Украину 74-летняя липчанка отправила мошенникам более 2,3 миллиона рублей
Житель Задонска до смерти избил мать: следователю он заявил, что хотел прекратить ее страдания
Разборки в грязинском баре: мужчина бросил бутылку в сотрудницу, а потом угрожал убить посетителя
45 минут назад
Тело мужчины подняли из реки Воронеж у Петровского моста
Пока его личность устанавливается.
По данным МЧС, о трупе, плававшем рядом с рыболовными мостками, около половины первого дня в службу «112» сообщил очевидец.
— На вид мужчина старше 40 лет, его личность и обстоятельства гибели устанавливаются, — рассказали GOROD48 в областном управлении МВД.
