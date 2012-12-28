Житель Задонска до смерти избил мать: следователю он заявил, что хотел прекратить ее страдания

77-летнюю мать мужчина бил пьяным. Обнаружив ее мертвой, он позвонил родственникам.



Следком возбудил уголовное дело в отношении 42-летнего жителя Задонска, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью матери, повлекшем её смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ).По данным следствия, 26 – 27 ноября пьяный мужчина, избил ограниченную в подвижности мать. От полученных травм 77-летняя женщина умерла.«Обнаружив её без признаков жизни, подозреваемый сообщил родственникам, которые обратились в правоохранительные органы.Согласно выводам экспертов, женщине причинены множественные переломы ребер, травма головы, в результате которых наступила её смерть», — сообщает областное управление СК.Мужчина задержан, ему избирается мера пресечения: следователь настаивает на заключении под стражу. Во время допроса задонец признал вину, и объяснил произошедшее опьянением и желанием прекратить страдания матери.