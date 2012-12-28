«Когда подростки не поддаются перевоспитанию, они должны отвечать перед законом, как взрослые»
20 минут назад
Житель Задонска до смерти избил мать: следователю он заявил, что хотел прекратить ее страдания
77-летнюю мать мужчина бил пьяным. Обнаружив ее мертвой, он позвонил родственникам.
По данным следствия, 26 – 27 ноября пьяный мужчина, избил ограниченную в подвижности мать. От полученных травм 77-летняя женщина умерла.
«Обнаружив её без признаков жизни, подозреваемый сообщил родственникам, которые обратились в правоохранительные органы.
Согласно выводам экспертов, женщине причинены множественные переломы ребер, травма головы, в результате которых наступила её смерть», — сообщает областное управление СК.
Мужчина задержан, ему избирается мера пресечения: следователь настаивает на заключении под стражу. Во время допроса задонец признал вину, и объяснил произошедшее опьянением и желанием прекратить страдания матери.
