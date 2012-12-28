70-летнюю женщину сбил водитель задним ходом на улице Белана

Пенсионерка госпитализирована.



Днем 1 декабря в Липецке на улице Белана 45-летний водитель автомобиля «Дэу Нексия», двигаясь задним ходом, сбил 70-летнюю женщину. Пенсионерка получила травмы, ее госпитализировали.Это ДТП оказалось единственным за день, в котором пострадал человек. Вчера автоинспекторы зарегистрировали еще 14 столкновений автомобилей.