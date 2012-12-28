Липецкая вечЁрка: снесенные автомобилем, девочка упала с лошади в парке Победы и когда выпадет снег
«Когда подростки не поддаются перевоспитанию, они должны отвечать перед законом, как взрослые»
Автомат под полом, патроны — на чердаке: 46-летний липчанин хранил АК-74 с боеприпасами
Житель Задонска до смерти избил мать: следователю он заявил, что хотел прекратить ее страдания
Происшествия
сегодня, 12:12
70-летнюю женщину сбил водитель задним ходом на улице Белана
Пенсионерка госпитализирована.
Это ДТП оказалось единственным за день, в котором пострадал человек. Вчера автоинспекторы зарегистрировали еще 14 столкновений автомобилей.
