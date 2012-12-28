В Липецкой области сухо, туманно и до +4

Погода останется теплее нормы.

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться под влиянием обширного антициклона, будет преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 0-1 градусов мороза, что на 3-4 градуса выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков, туман. Ветер юго-восточный, 2-7 м/сек. Температура воздуха ночью составит от -3 до +2 градусов, днем — от -1 до +4 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков, туман. Ночью — от 0 до -2 градусов, днем — от 0 до +2.День 3 декабря стал самым теплым в Липецке в 1964 году, тогда в городе было +6. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2010 году — 23 градуса мороза.