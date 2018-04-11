Пенсионерка написала гимн Липецка.

Раиса Сазонова попросил мэрию Липецка рассмотреть ее работу. Женщина писала гимн городу. Эта идея возникла у пенсионерки, когда она узнала о голосовании на «Открытом Липецке» по вопросу того, кто должен стать автором городского гимна. Раиса Сазонова прислала в редакцию свою версию гимна Липецка.



Славный город металлургов,

Дорогой, любимый Липецк!

Ты стоишь в сияньи солнца

Над Воронежа волной!



Твои парки зеленеют,

От фонтанов свежесть веет,

Здесь царь Пётр, твой основатель,

Стоит с гордой головой!



Твои лётчики герои

Охраняют наше небо,

Мир над нашею землею,

Солнца свет и детский смех.



Чтишь своих ты ветеранов,

Что когда-то отстояли

Нашу землю и свободу

И сегодняшний успех!



Минеральною водою знаменит

Наш милый город,

Запах лип пьянит весною,

Пенье птиц ласкает слух.



Знаю, жить ты будешь вечно

Наш красивый, добрый Липецк!

У тебя есть воля, вера

И великий, сильный дух!



Как сообщили GOROD48 в администрации Липецка, голосование по гимну завершится на портале электронного референдума к завтрашнему дню. Известно, что в опросе приняли участие не менее 450 человек. Итоги голосования подведут в четверг.



Ранее пользователям электронного референдума «Открытый Липецк» предложили ответить на вопрос о необходимости городского гимна. «Липецк, как и любой город страны, обладает своим гербом и флагом. Однако, до сих пор у «жемчужины Черноземья» нет своего официального гимна», указывают авторы опроса.



Липчанам было предложено два варианта ответа на вопрос «Считаете ли вы, что у Липецка должна быть своя «главная песня»?» - положительный (да, музыкальный символ необходим городу) и отрицательный ( о Липецке достаточно композиций). Кроме того, авторы рассматривают претендентов на создание гимна Липецка. Это или все желающие в рамках конкурса, или профессиональные поэты и композиторы.



Участников опроса просили определить знаковые места Липецка, которые надо обязательно упомянуть в гимне: авиацентр, парки, НЛМК, курорт и фонтаны. Вместе с этим все респонденты способны предложить свой вариант знакового места.