Общество
54 минуты назад
«Минеральною водою знаменит наш милый город, запах лип пьянит весною, пенье птиц ласкает слух…»
Пенсионерка написала гимн Липецка.
Раиса Сазонова попросил мэрию Липецка рассмотреть ее работу. Женщина писала гимн городу. Эта идея возникла у пенсионерки, когда она узнала о голосовании на «Открытом Липецке» по вопросу того, кто должен стать автором городского гимна. Раиса Сазонова прислала в редакцию свою версию гимна Липецка.
Славный город металлургов,
Дорогой, любимый Липецк!
Ты стоишь в сияньи солнца
Над Воронежа волной!
Твои парки зеленеют,
От фонтанов свежесть веет,
Здесь царь Пётр, твой основатель,
Стоит с гордой головой!
Твои лётчики герои
Охраняют наше небо,
Мир над нашею землею,
Солнца свет и детский смех.
Чтишь своих ты ветеранов,
Что когда-то отстояли
Нашу землю и свободу
И сегодняшний успех!
Минеральною водою знаменит
Наш милый город,
Запах лип пьянит весною,
Пенье птиц ласкает слух.
Знаю, жить ты будешь вечно
Наш красивый, добрый Липецк!
У тебя есть воля, вера
И великий, сильный дух!
Как сообщили GOROD48 в администрации Липецка, голосование по гимну завершится на портале электронного референдума к завтрашнему дню. Известно, что в опросе приняли участие не менее 450 человек. Итоги голосования подведут в четверг.
Ранее пользователям электронного референдума «Открытый Липецк» предложили ответить на вопрос о необходимости городского гимна. «Липецк, как и любой город страны, обладает своим гербом и флагом. Однако, до сих пор у «жемчужины Черноземья» нет своего официального гимна», указывают авторы опроса.
Липчанам было предложено два варианта ответа на вопрос «Считаете ли вы, что у Липецка должна быть своя «главная песня»?» - положительный (да, музыкальный символ необходим городу) и отрицательный ( о Липецке достаточно композиций). Кроме того, авторы рассматривают претендентов на создание гимна Липецка. Это или все желающие в рамках конкурса, или профессиональные поэты и композиторы.
Участников опроса просили определить знаковые места Липецка, которые надо обязательно упомянуть в гимне: авиацентр, парки, НЛМК, курорт и фонтаны. Вместе с этим все респонденты способны предложить свой вариант знакового места.
Славный город металлургов,
Дорогой, любимый Липецк!
Ты стоишь в сияньи солнца
Над Воронежа волной!
Твои парки зеленеют,
От фонтанов свежесть веет,
Здесь царь Пётр, твой основатель,
Стоит с гордой головой!
Твои лётчики герои
Охраняют наше небо,
Мир над нашею землею,
Солнца свет и детский смех.
Чтишь своих ты ветеранов,
Что когда-то отстояли
Нашу землю и свободу
И сегодняшний успех!
Минеральною водою знаменит
Наш милый город,
Запах лип пьянит весною,
Пенье птиц ласкает слух.
Знаю, жить ты будешь вечно
Наш красивый, добрый Липецк!
У тебя есть воля, вера
И великий, сильный дух!
Как сообщили GOROD48 в администрации Липецка, голосование по гимну завершится на портале электронного референдума к завтрашнему дню. Известно, что в опросе приняли участие не менее 450 человек. Итоги голосования подведут в четверг.
Ранее пользователям электронного референдума «Открытый Липецк» предложили ответить на вопрос о необходимости городского гимна. «Липецк, как и любой город страны, обладает своим гербом и флагом. Однако, до сих пор у «жемчужины Черноземья» нет своего официального гимна», указывают авторы опроса.
Липчанам было предложено два варианта ответа на вопрос «Считаете ли вы, что у Липецка должна быть своя «главная песня»?» - положительный (да, музыкальный символ необходим городу) и отрицательный ( о Липецке достаточно композиций). Кроме того, авторы рассматривают претендентов на создание гимна Липецка. Это или все желающие в рамках конкурса, или профессиональные поэты и композиторы.
Участников опроса просили определить знаковые места Липецка, которые надо обязательно упомянуть в гимне: авиацентр, парки, НЛМК, курорт и фонтаны. Вместе с этим все респонденты способны предложить свой вариант знакового места.
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