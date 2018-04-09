Общество

48 минут назад

Возникла угроза затопления набережной в Липецке (LIVE)

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#паводок #
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Возникла угроза затопления набережной в Липецке (LIVE)

Вода подошла к ограждению набережной

Река Воронеж уже который день выходит из берегов. Подтоплены многие участки домов в районе Ниженки и Сокола. Местами вода уже подошла к ступенькам и бетонному ограждению и городской набережной. Лавочки, турники, раздевалки почти все стоят в воде. До дороги на въезде со стороны улицы Неделина осталось несколько метров. Какая же судьба ждет одно из любимых для отдыха липчан мест, будет ли набережная затоплена?

За комментарием мы обратились в ГУ МЧС по Липецкой области. В пресс-службе отметили, что вода еще будет пребывать, но динамика паводка пошла на спад. Если 4-5 апреля уровень воды поднимался в сутки в среднем чуть больше 40 сантиметров, то за последний день он вырос только на 21 сантиметр.


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#паводок #
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Комментарии (1)

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Никарагуа

12 минут назад
А что Ниженку топит? А щука уже пошла?
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