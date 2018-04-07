Липчане отправились за Благодатным огнём

Делегация липчан отправилась в Москву за Благодатным огнём. Специальный рейс во «Внуково» организован при поддержке НЛМК.

На борту самолёта директор аэропорта «Липецк» Владимир Малахов, депутат городского Совета Евгения Донских, директор дирекции по связям с государственными организациями НЛМК Марина Иванова, председатель профкома НЛМК Василий Литовкин, иерей Серафим, иеромонах Гавриил, а также представители прессы.



Капитан воздушного судна Александр Алексеев практически ежегодно сидит за штурвалом самолета, доставляющего Благодатный огонь в Липецк. Профессионал работает в небе уже 35 лет, 25 из них в аэропорту «Липецк».



- В небе для нас самый главный фактор - безопасность, успешный полет, взлёт и посадка, - говорит капитан, отвечая на вопрос об эмоциональном состоянии во время полётов за Благодатным огнём. - Липецкий аэропорт очень хороший, в нем удобно работать. Например, в Соловках, куда мы летаем с патриархом Кириллом, обстановка сложнее, напряженнее. Липецк в этом плане комфортнее.



Вылету из Липецка сопутствовала благоприятная погода. Аналогичные метеоусловия прогнозируют и на время возвращения самолета. Ожидается, что делегация прибудет в Липецк с Благодатным огнём около полуночи.



В Москву огонь доставит самолет из Иерусалима, он должен приземлиться примерно в 22:30. Желающие смогут получить частицу огня прямо в аэропорту "Внуково-1". Среди них - и липецкая делегация.



Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, о котором говорил еще апостол Петр. Верующие считают, что он появляется чудесным образом в Кувуклии — часовне над Гробом Господним по молитвам православного патриарха, духовенства и тысяч паломников. Схождение происходит ежегодно накануне праздника православной Пасхи и считается чудом.

