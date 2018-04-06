Общество
сегодня, 11:59
206 липецких семей получили «президентские» на первенца
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Доход семьи не должен превышать 43 110 рублей в месяц.
206 липецких семей стали получатели выплат на первенцев, сообщает аппарат регионального детского омбудсмена. По данным на 2 апреля, за назначением ежемесячной выплаты на первого ребенка обратились 298 жителей Липецкой области. Выплата в размере 9078 рублей была назначена 206 из них. На ее реализацию из федерального бюджета уже потрачено 3,8 миллиона рублей.
Правом на получение этой ежемесячной выплаты обладают семьи граждан России, в которых первенец появился после 1 января 2018 года. Новая мера поддержки установлена по инициативе президента России Владимира Путина. При этом размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать 14 370 рублей - это 1,5-кратная величина прожиточного минимума, установленного для трудоспособного населения в Липецкой области. Расчет проводится с учетом новорождённого. Таким образом, совокупный доход семьи из трех человек – муж, жена и ребёнок – не должен превышать 43 110 рублей в месяц.
Заявление может быть подано в любое время в течение полутора лет со дня рождения или усыновления первого ребенка в учреждение социальной защиты населения по месту регистрации или через многофункциональный центр. Если заявление о назначении выплаты подано не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка, выплата осуществляется со дня рождения ребенка. В остальных случаях выплата осуществляется со дня обращения за ее назначением.
Правом на получение этой ежемесячной выплаты обладают семьи граждан России, в которых первенец появился после 1 января 2018 года. Новая мера поддержки установлена по инициативе президента России Владимира Путина. При этом размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать 14 370 рублей - это 1,5-кратная величина прожиточного минимума, установленного для трудоспособного населения в Липецкой области. Расчет проводится с учетом новорождённого. Таким образом, совокупный доход семьи из трех человек – муж, жена и ребёнок – не должен превышать 43 110 рублей в месяц.
Заявление может быть подано в любое время в течение полутора лет со дня рождения или усыновления первого ребенка в учреждение социальной защиты населения по месту регистрации или через многофункциональный центр. Если заявление о назначении выплаты подано не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка, выплата осуществляется со дня рождения ребенка. В остальных случаях выплата осуществляется со дня обращения за ее назначением.
681