Общество

сегодня, 11:59

206 липецких семей получили «президентские» на первенца

681
#демография #пособия
1
206 липецких семей получили «президентские» на первенца

Доход семьи не должен превышать 43 110 рублей в месяц.

206 липецких семей стали получатели выплат на первенцев, сообщает аппарат регионального детского омбудсмена. По данным на 2 апреля, за назначением ежемесячной выплаты на первого ребенка обратились 298 жителей Липецкой области. Выплата в размере 9078 рублей была назначена 206 из них. На ее реализацию из федерального бюджета уже потрачено 3,8 миллиона рублей.

Правом на получение этой ежемесячной выплаты обладают семьи граждан России, в которых первенец появился после 1 января 2018 года. Новая мера поддержки установлена по инициативе президента России Владимира Путина. При этом размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать 14 370 рублей - это 1,5-кратная величина прожиточного минимума, установленного для трудоспособного населения в Липецкой области. Расчет проводится с учетом новорождённого. Таким образом, совокупный доход семьи из трех человек – муж, жена и ребёнок – не должен превышать 43 110 рублей в месяц.

Заявление может быть подано в любое время в течение полутора лет со дня рождения или усыновления первого ребенка в учреждение социальной защиты населения по месту регистрации или через многофункциональный центр. Если заявление о назначении выплаты подано не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка, выплата осуществляется со дня рождения ребенка. В остальных случаях выплата осуществляется со дня обращения за ее назначением.
681
#демография #пособия
1

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Суд рассмотрит первый иск о закрытии торговых центров
#пожарная безопасность #иск #трагедия в Кемерово
1
Суд рассмотрит первый иск о закрытии торговых центров

20 минут назад

Общество
Из липецкого двора вывезли порядка трех кубометров мусора
#мусор #уборка
3
Из липецкого двора вывезли порядка трех кубометров мусора

сегодня, 11:34

Общество
Липчанин нашел способ получать достойную пенсию
#пенсия #зарплата #инициатива
13
Липчанин нашел способ получать достойную пенсию

сегодня, 11:22

Общество
Дорожное полотно на улице Советской приведут в первоначальный вид
#коммунальная авария
9
Дорожное полотно на улице Советской приведут в первоначальный вид

сегодня, 11:02

Общество
В Липецке устроят гав-парад
#лиские воды #дама с собачкой #фестиваль
4
В Липецке устроят гав-парад

сегодня, 11:01

Общество
Юные липчане рискнули жизнью ради красивых кадров
#руферы #высотка
13
Юные липчане рискнули жизнью ради красивых кадров

сегодня, 10:37

Общество