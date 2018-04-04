Липчане смогут увидеть красивый звездопад

Внимание на небо стоит обратить 22 апреля.

С 16 по 25 апреля ожидается активность метеорного потока Лириды, максимум которого придется на 22 апреля. Ожидаемое количество – до 18 метеоров в час, сообщает большой московский планетарий.



Лириды – это один из самых старых наблюдаемых и ежегодно действующих метеорных потоков, образованный кометой C/1861 G1 Тэтчер. В прошлом он был значительнее активен, чем сейчас. Исторические записи показывают, что люди наблюдают Лириды уже более 2500 лет. Самое старое упоминание родом из Китая. В нем написано, что «звезды падали как дождь» в ночь на 16 марта, 687 года до нашей эры. А 20 апреля 1803 года над восточным побережьем США пронёсся метеорный шторм: число падающих звёзд доходило до 700 в час.



В народе именно метеорные потоки считают звездопадом, во время которого принято загадывать желания. Наблюдать звездопад можно без специального оборудования — пролетающие метеоры легко увидеть невооруженным взглядом. Лучший способ увидеть метеорный поток – убедиться, что вы находитесь вдали от любого источника света.