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сегодня, 15:31

Липчане смогут увидеть красивый звездопад

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#звездопад #метеорный поток
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Липчане смогут увидеть красивый звездопад

Внимание на небо стоит обратить 22 апреля.

С 16 по 25 апреля ожидается активность метеорного потока Лириды, максимум которого придется на 22 апреля. Ожидаемое количество – до 18 метеоров в час, сообщает большой московский планетарий.

Лириды – это один из самых старых наблюдаемых и ежегодно действующих метеорных потоков, образованный кометой C/1861 G1 Тэтчер. В прошлом он был значительнее активен, чем сейчас. Исторические записи показывают, что люди наблюдают Лириды уже более 2500 лет. Самое старое упоминание родом из Китая. В нем написано, что «звезды падали как дождь» в ночь на 16 марта, 687 года до нашей эры. А 20 апреля 1803 года над восточным побережьем США пронёсся метеорный шторм: число падающих звёзд доходило до 700 в час.

В народе именно метеорные потоки считают звездопадом, во время которого принято загадывать желания. Наблюдать звездопад можно без специального оборудования — пролетающие метеоры легко увидеть невооруженным взглядом. Лучший способ увидеть метеорный поток – убедиться, что вы находитесь вдали от любого источника света.
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#звездопад #метеорный поток
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Комментарии (1)

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Луна

52 минуты назад
"Звезды" с горы будут падать? Давно пора!!!
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