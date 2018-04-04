Общество

42 минуты назад

Неделя финансовой грамотности в Липецке будет идти в формате лекций и игр

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#финансы #грамотность #лекция
Неделя финансовой грамотности в Липецке будет идти в формате лекций и игр

Слушателей приглашает вуз.

IV Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и молодёжи состоится в корпусе «б» Липецкого государственного технического университета, сообщает вуз. Всех желающих ждут на тематические лекции. Их организует экономический факультет ЛГТУ.

9 апреля состоятся лекция «Финансовая грамотность начинается в семье» и деловой игры "Доходность и риски". 10 апреля в вузе рассмотрят «Виды финансового мошенничества», а 11-го снова проведут деловую игру. 12 и 13 апреля слушателей ждут на лекции «Финансовая грамотность начинается в семье». Оставить заявки на участие можно по телефону +7-904-696-46-73 или по электронной почте nosmid@list.ru.

Неделя финансовой грамотности для детей и молодёжи проводится Министерством финансов РФ и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
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#финансы #грамотность #лекция

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