Общество
42 минуты назад
Неделя финансовой грамотности в Липецке будет идти в формате лекций и игр
Слушателей приглашает вуз.
IV Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и молодёжи состоится в корпусе «б» Липецкого государственного технического университета, сообщает вуз. Всех желающих ждут на тематические лекции. Их организует экономический факультет ЛГТУ.
9 апреля состоятся лекция «Финансовая грамотность начинается в семье» и деловой игры "Доходность и риски". 10 апреля в вузе рассмотрят «Виды финансового мошенничества», а 11-го снова проведут деловую игру. 12 и 13 апреля слушателей ждут на лекции «Финансовая грамотность начинается в семье». Оставить заявки на участие можно по телефону +7-904-696-46-73 или по электронной почте nosmid@list.ru.
Неделя финансовой грамотности для детей и молодёжи проводится Министерством финансов РФ и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
9 апреля состоятся лекция «Финансовая грамотность начинается в семье» и деловой игры "Доходность и риски". 10 апреля в вузе рассмотрят «Виды финансового мошенничества», а 11-го снова проведут деловую игру. 12 и 13 апреля слушателей ждут на лекции «Финансовая грамотность начинается в семье». Оставить заявки на участие можно по телефону +7-904-696-46-73 или по электронной почте nosmid@list.ru.
Неделя финансовой грамотности для детей и молодёжи проводится Министерством финансов РФ и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.