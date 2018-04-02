В Липецкой области глава администрации присвоила 32 метра профнастила

Чиновницу будут судить

В рамках прокурорского надзора за соблюдением законности в деятельности органа местного самоуправления прокуратура Становлянского района выявила факт присвоения должностным лицом администрации сельского поселения Лукъяновский сельсовет материальных ценностей на сумму около 7 тыс. рублей.

Установлено, что в период с 25.08.2011 г. по 05.09.2011 г. глава сельской администрации, используя свое служебное положение, присвоила 32.3 погоных метров профнастила стоимостью 210 рублей 17 копеек за метр.

Учитывая, что указанные действия образуют состав уголовно наказуемого деяния, прокурор направил материалы проверки в следственные органы.

В настоящее время по материалам прокурорской проверки следователем Елецкого МСО СУ СК РФ по Липецкой области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенные лицом с использованием своего служебного положения).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 120 тыс. до 500 тыс. рублей либо лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, либо принудительных работ на срок до 5 лет с ограничением свободы на срок до 1,5 лет или без такового, либо лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 10 тысяч рублей либо без такового и с ограничением свободы на срок до 1.5 лет либо без такового, сообщает прокуратура Липецкой области.